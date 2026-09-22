Marco Rubio defiende el veto de Trump a medios: "No vamos a cerrar CNN"

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Washington, 22 sep (EFE).- El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, defendió este martes la decisión del presidente Donald Trump de prohibir la entrada a la Casa Blanca a CNN, MS NOW y Politico para realizar su trabajo periodístico y argumentó que el Gobierno no va está acosando a los medios con los que está en desacuerdo ni tratando de derribarlos.

"No vamos a cerrar CNN", dijo Rubio en una entrevista en el programa Today en la NBC, "no hay un grupo de policías o soldados derribando las puertas de MSNBC o MS NOW, o como se llame, arrestando gente y desconectándola de la red".

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"Simplemente no se les permite trabajar desde las oficinas de la Casa Blanca", añadió.

Rubio aseguró que en la Casa Blanca no han discutido aún si habrá cambios en la política de relación con los medios y secretario de Estado justificó la decisión de Trump con respecto a la supuesta "parcialidad" de determinadas cabeceras y cadenas para con su Administración.

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"Lo que él (el presidente) argumenta es: ¿por qué debería tener a estas personas? ¿Qué derecho tienen a estar integradas en este edificio?", explicó.

La tirantez entre la Casa Blanca y la prensa va en aumento desde que el viernes pasado Trump anunciara que tres medios no podrían acceder al recinto presidencial.

Tras hacerse efectiva la prohibición el sábado, el lunes CNN, MS NOW y Politico presentaron una demanda contra el mandatario ante un juez federal en el Tribunal de Distrito de Columbia. La primera audiencia se celebrará este miércoles.

Mientras, las principales cadenas de televisión de Estados Unidos (ABC, CBS, Fox News y NBC), que conforman el grupo reducido de medios acreditados que cubren todas las actividades públicas del presidente estadounidense en representación del conjunto de la prensa, han decidido mantener sine die la suspensión en la cobertura de los actos de Trump. EFE

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