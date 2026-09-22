Los pilares del acuerdo de defensa firmado entre EE.UU., Dinamarca y Groenlandia

Guardar

Naciones Unidas/Copenhague, 22 sep (EFE).- EE.UU., Dinamarca y Groenlandia firmaron este martes en los márgenes de la Asamblea General de la ONU un acuerdo de defensa que otorga a Washington de forma indefinida una amplia presencia militar y que pretende blindar a la isla ártica de crecientes actividades de "adversarios".

Estos son los principales elementos de un acuerdo, que se rubricó después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, amenazara en varias ocasiones con hacerse con el control del territorio autónomo danés, incluso por la vía militar, con el argumento de la creciente presencia rusa y china en el Ártico.

PUBLICIDAD

- El acuerdo, que respeta la soberanía y la integridad territorial del reino de Dinamarca y el derecho a la autodeterminación del pueblo groenlandés, alude ya en su preámbulo a los "desafíos de seguridad en el Ártico y el Alto Norte derivados del aumento de la actividad militar de adversarios y del creciente interés estratégico en la región" como argumento para la firma del mismo.

- El documento complementa el acuerdo de defensa de 1951, enmendado en 2004 para incluir a Groenlandia, que ya concedía a EE.UU. amplias prerrogativas para establecer nuevas zonas de defensa en la isla.

- EE.UU. solo mantenía en Groenlandia la base espacial de Pituffik (en el norte), tras décadas de reducción de su presencia, pero ahora el acuerdo permitirá a Washington específicamente establecer bases adicionales en Narsarsuaq (sur) y Mestersvig (oeste).

-Estados Unidos también podrá establecer zonas de defensa adicionales y reforzar sus operaciones o instalaciones militares en consulta con Copenhague y Nuuk.

- Asimismo, Dinamarca y Groenlandia deberán examinar las solicitudes para establecer instalaciones militares sin personal militar permanentemente desplegado fuera de esas zonas de defensa.

- EE.UU. gozará asimismo, para sus buques, aeronaves y vehículos del derecho de "libre acceso y circulación" entre las zonas de defensa a través de Groenlandia, incluidas las aguas territoriales, "por tierra, aire y mar". Esto también podrá aplicarse a las instalaciones militares.

PUBLICIDAD

- Los aviones estadounidenses podrán "sobrevolar y aterrizar en cualquier territorio" de Groenlandia, incluidas las aguas territoriales, y los buques estadounidenses podrán tener "acceso submarino" y moverse dentro de las aguas territoriales "sin restricciones", en principio.

- Washington, Copenhague y Nuuk acuerdan también que el territorio situado en las proximidades de una base estadounidense "no se utilizará de ninguna manera que amenace su seguridad" y se comprometen a trabajar conjuntamente "para combatir el espionaje" en la isla ártica.

PUBLICIDAD

- El acuerdo deja claro que "no se permitirá que ningún Estado que no sea miembro de la OTAN establezca sus propias instalaciones militares" con o sin personal en Groenlandia, ni se le permitirá mantener "una presencia permanente de fuerzas militares", salvo que Dinamarca, Nuuk y EE.UU. lo acuerden de diferente manera.

- Lo mismo se aplica a la inversión directa de países considerados enemigos en la isla, dada "la amenaza para la seguridad nacional y el orden público que supone el aumento de los esfuerzos de los adversarios por ampliar su influencia y control en Groenlandia".

PUBLICIDAD

- Así, "los Estados o inversores procedentes de un Estado que no sea miembro de la OTAN, socio de la OTAN o Estado miembro de la Unión Europea (UE) no podrán tener control, influencia importante o acceso a información no pública que pueda constituir una amenaza para la seguridad nacional o el orden público dentro de sectores o actividades particularmente sensibles en el territorio de Groenlandia, incluidas las aguas territoriales.

- Solo si las partes acuerden que las actividades de dichos Estados o inversores no constituirían una amenaza para la seguridad nacional o el orden público podrá permitirse su presencia e inversión.

- El acuerdo no tiene fecha de expiración y solo podrá modificarse mediante consentimiento mutuo, de manera que Washington se garantiza su presencia en Groenlandia de manera indefinida, incluso en el caso de que la isla ejerza su derecho a la autodeterminación para convertirse en un Estado independiente. EFE

PUBLICIDAD