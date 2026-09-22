Las importaciones chinas de oro superan las 1.000 toneladas en los que va de año

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La cantidad de oro adquirida en China hasta agosto supera la cifra récord de las 1.000 toneladas y ha gastado alrededor de 160.000 millones de dólares (140.000 millones de euros) ante el auge de la demanda de lingotes por parte del banco central y otros inversores en un contexto marcado por las tensiones geopolíticas.

Las compras del metal, considerado el valor refugio por excelencia, han marcado hasta agosto los niveles registrados en todo el ejercicio anterior, según los datos publicados por la Administración General de Aduanas de China.

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"La fuerte demanda de inversión ha mantenido los precios internos con una ligera prima respecto a las referencias mundiales, incentivando así las importaciones. El yuan se ha mantenido fuerte desde principios de año, creando condiciones favorables para la importación de oro y permitiendo a los reguladores conceder cuotas de aprobación más generosas", ha destacado Zijie Wu, analista de Jinrui Futures, según ha recogido la agencia Bloomberg.

La cotización del oro al contado se sitúa este lunes en los 4.327 dólares, después de tocar niveles máximos tras el inicio de la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán y moderarse después ante el prolongamiento del conflicto.

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A principios de mes, el banco central de Países Bajos, De Nederlandsche Bank (DNB), anunció el traslado de 86 toneladas de oro de sus reservas a Londres procedentes de Nueva York y Ottawa con el objetivo de diversificar riesgos y facilitar su disponibilidad "en caso de crisis" debido a la "inestabilidad geopolítica".