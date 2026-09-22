La Consejería canaria de Innovación lamenta la decisión de los socios del TMT de descartar a La Palma para el telescopio

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La Consejería de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura del Gobierno de Canarias ha lamentado la decisión que impide iniciar la construcción del Thirty Meter Telescope (TMT) en el Observatorio del Roque de los Muchachos, en La Palma, después de que los socios del TMT International Observatory no alcanzaran el consenso necesario para aceptar la propuesta financiera presentada para desarrollar el proyecto en la isla.

Al respecto, la consejera de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura, Migdalia Machín, ha afirmado que "es una pena que finalmente el TMT no se instale en La Palma", apuntando que desde Canarias se ha "hecho todos los esfuerzos" que estaban en sus manos y se ha trabajado, junto al resto de administraciones e instituciones implicadas, para presentar una candidatura "sólida y con todas las garantías", según ha informado la Consejería regional de Universidades en nota de prensa.

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En este sentido, ha admitido que la decisión "supone la pérdida de una importante oportunidad" para La Palma y para Canarias, si bien ha señalado que el "potencial científico" del archipiélago "va mucho más allá de un proyecto concreto".

"Tenemos unas condiciones excepcionales para la observación, instituciones científicas de primer nivel y una posición internacional que debemos seguir aprovechando y reforzando", apostilló.

La propuesta presentada por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades contemplaba una financiación de hasta 1.000 millones de euros para hacer posible la construcción del TMT en La Palma, articulada a través del Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (CDTI) y de un préstamo con participación del Banco Europeo de Inversiones (BEI) y el Instituto de Crédito Oficial (ICO). Finalmente, los miembros de la organización responsable del telescopio no alcanzaron el consenso necesario para aceptar esta propuesta.

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En este proceso, el Gobierno de Canarias resalta que ha respaldado la candidatura de La Palma junto al Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC), el Cabildo de La Palma, los ayuntamientos de Garafía y Puntagorda y la Universidad de La Laguna. El propio IAC, apunta, "ha destacado especialmente el apoyo" de las instituciones y de la sociedad palmera y canaria a la instalación de grandes infraestructuras científicas en las islas.

Machín ha indicado que este respaldo refleja también la capacidad de Canarias "para recibir y acompañar proyectos científicos de dimensión internacional". Por ello, agregó que Canarias "seguirá siendo un referente internacional para la observación de los cielos", por lo que va a "continuar trabajando para atraer inversión, nuevas infraestructuras científicas y proyectos de investigación que permitan seguir fortaleciendo nuestro ecosistema de ciencia e innovación".

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PROYECTOS

El Observatorio del Roque de los Muchachos, dijo, mantiene intacta su relevancia internacional. El IAC lo sitúa entre los mejores emplazamientos astronómicos del mundo y ha reafirmado su compromiso con su desarrollo científico y tecnológico y con la incorporación de nuevas infraestructuras de referencia internacional.

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Entre los proyectos que continúan avanzando se encuentran los telescopios de tamaño medio del Cherenkov Telescope Array Observatory (CTAO) y el Telescopio Solar Europeo (EST), dos infraestructuras que refuerzan las capacidades científicas del Observatorio y mantienen a La Palma vinculada a algunos de los grandes proyectos de la astronomía internacional.

Para Machín la respuesta a esta decisión "tiene que ser seguir trabajando y continuar siendo referentes internacionalmente en la observación de cielos", resaltando que La Palma "cuenta con unas condiciones únicas, conocimiento, experiencia e infraestructuras científicas de primer nivel".

"Nuestro objetivo es aprovechar todo ese potencial para que nuevas oportunidades científicas y tecnológicas encuentren en Canarias el lugar donde desarrollarse", concluyó.