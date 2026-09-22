El PP ve en el 'plantón' de Sánchez a Trump un intento del Gobierno para que no se hable de Ceuta

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La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz, considera que el 'plantón' del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, al presidente de Estados Unidos, Donal Trump, es un intento del Gobierno para hablar de ese "gesto" y que no se hable de Ceuta.

En concreto, el jefe del Ejecutivo no acudirá a la recepción que ofrece este martes por la noche el presidente de Estados Unidos, que se produce en la semana de alto nivel de la Asamblea General de Naciones Unidas, al coincidir con un acto de agenda privada.

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Fuentes gubernamentales confirmaron que Sánchez recibió la semana pasada la invitación para la tradicional recepción organizada por Trump, pero ya tenía la agenda llena para este martes 22 de septiembre.

En una rueda de prensa en el Congreso, tras la reunión de la Junta de Portavoces, Muñoz ha dicho con ironía que el presidente del Gobierno "tendrá cosas más importantes". "Me imagino que a lo mejor se ha ido a grabar un TikTok por las calles de Nueva York como ha hecho el ministro Albares", ha exclamado.

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Dicho esto, ha expresado sus sospechas de que con ese "gesto" lo que busque sea que no se hable de la situación que atraviesa Ceuta tras la entrada masiva de alrededor de 80.000 migrantes irregulares a finales de julio.

"Puede ser un gesto para que no se hable de Ceuta, que como estamos viendo al Gobierno intentar que se hable de todo menos de Ceuta, pues es capaz de no saludar al señor Trump para que aquí se hable de eso", ha enfatizado, para añadir que ya conocen la "política de gestos y de relato del Gobierno en lugar de la política de los hechos".

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