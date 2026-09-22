Agencias

El humor de la colombiana Alejandra Azcárate llega a las Esquinas con su monólogo más íntimo y sarcástico

27/09/2023 La humorista colombiana Alejandra Azcárate. CULTURA TEATRO DE LAS ESQUINAS
27/09/2023 La humorista colombiana Alejandra Azcárate. CULTURA TEATRO DE LAS ESQUINAS
Guardar

La humorista colombiana Alejandra Azcárate continúa con su gira europea y recala este miércoles, 23 de septiembre, a las 20.00 horas, en el Teatro de las Esquinas de Zaragoza con 'Lo que se permite, se repite', su monólogo más íntimo y sarcástico.

Con cercanía, sinceridad y unos argumentos contundentes la actriz, modelo y comediante logra sumergirse en la intimidad de los asistentes, creando una poderosa conexión de reflexión y humor que nos permitirá salir de nuestra rutina, ha informado el Teatro de las Esquinas.

PUBLICIDAD

El objetivo de este espectáculo es detectar la "extrema relevancia" que le damos a lo insignificante y el poco valor que otorgamos a lo verdaderamente importante.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Arabia Saudí, Egipto, Pakistán y Turquía defienden en Nueva York el diálogo ante las hostilidades en Ormuz

Infobae

Venezolanos critican que Trump reciba a Delcy Rodríguez mientras los deporta en Florida

Infobae

EEUU detiene cerca de los Cayos de Florida un barco con 22 migrantes, 13 de ellos chinos

Infobae

Hayden Panettiere murió de una sobredosis accidental por un cóctel que incluyó fentanilo

Infobae

Descubren en España un teatro romano de 52 metros excepcionalmente conservado

Infobae