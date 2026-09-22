El brent cae de los 100 dólares con vistas a avances diplomáticos sobre Irán y Ucrania

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Londres, 22 sep (EFE).- El precio del barril de brent para entrega en noviembre cayó este martes un 1,09 %, hasta situarse en los 99,25 dólares al cierre del mercado de futuros de Londres, mientras los inversores confían en que se produzcan esta semana avances diplomáticos en torno a las guerras de Ucrania e Irán.

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, retrocedió 1,09 dólares en el Intercontinental Exchange (ICE) londinense, en comparación al precio de liquidación del lunes, de 100,34 dólares.

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El brent continuó la semana a la baja y logró dejar atrás la barrera psicológica de los 100 dólares, mientras el mercado tiene sus ojos puestos en la Asamblea General de la ONU que dio comienzo hoy en Nueva York, con la esperanza de que la cita diplomática sirva para lograr dar pasos hacia un fin negociado del conflicto entre Estados Unidos e Irán, o la guerra en Ucrania.

El presidente estadounidense, Donald Trump, opinó hoy ante la Asamblea General de la ONU que habrá un acuerdo para terminar la guerra después de las elecciones legislativas estadounidenses del 3 de noviembre, porque, a su juicio, Teherán está "esperando" a conocer los resultados de los comicios.

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Estas palabras provocaron inicialmente un repunte en el precio del barril, al descartar una tregua inmediata, si bien después el 'oro negro' volvió a entrar en terreno negativo, mientras el mercado analizaba los plazos.

El propio Trump confirmó que, en los márgenes de la Asamblea, este martes hubo una reunión "muy buena" de tres horas entre miembros de su Gobierno y la delegación iraní y que hay otro encuentro programado en un "futuro próximo".

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En cuanto a Ucrania, el inquilino de la Casa Blanca también se mostró optimista y comentó que el conflicto acabará "más rápido" de lo que la gente cree.

Por su parte, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, expresó su intención de que Trump pueda ayudar a que el conflicto finalice "antes del invierno". EFE