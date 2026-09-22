Dinamarca y Groenlandia resaltan que el acuerdo con EE.UU. respeta sus "líneas "rojas"

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Copenhague/Naciones Unidas, 22 sep (EFE).- La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, y el presidente autonómico de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, resaltaron que el acuerdo de seguridad firmado este martes con Estados Unidos en los márgenes de la Asamblea General de la ONU respeta todas sus líneas "rojas".

"En el acuerdo está muy claro en el preámbulo que hay un respeto absoluto por la soberanía del Reino de Dinamarca, la integridad territorial de Groenlandia y su derecho de autodeterminación", dijo en rueda de prensa conjunta Frederiksen, que destacó que se trata de un documento "jurídicamente vinculante".

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Frederiksen admitió no obstante que no puede dar "garantías" de "qué dicen otros", pero se mostró "contenta por ver a un presidente estadounidense que está feliz con este acuerdo".

Nielsen, quien abrió la rueda de prensa en groenlandés, dijo, por su parte, sentirse "seguro" y "muy satisfecho" con el acuerdo, y habló de "día histórico".

"Queridos compatriotas, ahora podemos respirar con alivio", afirmó Nielsen, quien habló no obstante de que ahora será necesario "reconstruir" la confianza con Washington después de las amenazas lanzadas en los últimos meses contra este territorio autónomo del Reino de Dinamarca por el presidente estadounidense, Donald Trump, y que eso "llevará tiempo".

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Frederiksen resaltó que el acuerdo se basa en otro anterior de defensa entre Copenhague y Washington de 1951 y que reconoce el "importante rol" de Estados Unidos en la defensa de la isla ártica, además de impulsar "un mayor compromiso de la OTAN en el Ártico".

El acuerdo de 1951 ya concedía a Estados Unidos libre acceso a la isla por tierra, mar y aire, destacó Frederiksen, quien añadió que el nuevo pacto mantiene que todas las partes deben ser consultadas antes de dar nuevos pasos.

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También se habla de la posibilidad de incluir a Groenlandia en el sistema de defensa estadounidense Golden Dome (Cúpula Dorada), aunque Frederiksen cree que todavía es "muy pronto" para decir si eso implicará que haya misiles estadounidenses en su territorio.

"El pacto excluye inversiones, entre otras cosas en infraestructura crítica, de actores extranjeros que amenazan nuestra seguridad", afirmó Frederiksen, quien resaltó que países miembros o asociados de la OTAN o miembros de la Unión Europea sí podrán acceder a esas áreas de la isla ártica.

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Frederiksen mencionó también en su comparecencia que el acuerdo no tiene fecha final: "tampoco la tiene nuestra pertenencia a la OTAN o a la UE", dijo.

Preguntado por la ausencia de referencias a la limpieza de los residuos que aún quedan en la isla de las antiguas bases estadounidenses, Nielsen afirmó que mantienen un diálogo con Washington al respecto y que éste continuará, porque es "necesario".

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Asimismo, el presidente autonómico groenlandés resaltó que el nuevo acuerdo asegura que se respetará al cien por cien "el modo de vida groenlandés" y el "medio ambiente".

"Ahora vamos a tomarnos una cerveza fría", dijo aliviada Frederiksen al término de la comparecencia. EFE

(foto)