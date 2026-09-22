Colombia y Costa Rica muestran unidad y voluntad de cooperar contra el "narcoterrorismo"

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Barranquilla (Colombia), 22 sep (EFE).- Los presidentes de Colombia, Abelardo de la Espriella, y de Costa Rica, Laura Fernández, reafirmaron este martes su voluntad de combatir con firmeza y de manera conjunta el narcotráfico y el crimen transnacional.

En el marco de la primera visita oficial al exterior de la mandataria costarricense y del primer encuentro bilateral del colombiano con un homólogo latinoamericano, Fernández y De la Espriella coincidieron en la necesidad de trabajar de manera articulada ante amenazas que trascienden las fronteras nacionales.

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“Si el crimen trabaja en red, nuestros Estados tienen más obligación de trabajar unidos”, subrayó De la Espriella, en la comparecencia conjunta que ofrecieron los dos presidentes tras su reunión en Barranquilla (norte de Colombia).

El mandatario colombiano destacó además que la cooperación bilateral se enmarcará en el Escudo de las Américas (también conocido como Coalición contra los Carteles de las Américas, A3C), iniciativa regional impulsada por Estados Unidos.

Fernández abundó en este punto. "Hoy podemos afirmar, con toda intensidad, que Colombia y Costa Rica dan un paso al frente en una lucha sin cuartel que nos une como mandatarios y es la persecución con mano dura para que vuelva la justicia y la paz a nuestros pueblos. Es una lucha sin cuartel contra el crimen transnacional y contra el narcoterrorismo que tanto daño le hace a nuestras naciones”.

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La mandataria aclaró que esto no significa que “Costa Rica vaya a recibir a la basura” -en referencia a unas controversiales declaraciones suyas de la semana previa- que De la Espriella “está limpiando de su patria”, sino que hará todo lo posible para combatir “el flagelo del narcotráfico” junto a su homólogo colombiano.

“Hoy trazamos una ruta de apoyo bilateral, he recibido acá a un presidente con el cual es posible hacer equipo, un equipo de trabajo muy profesional (...) para perseguir (al narcotráfico) y que ese cáncer no haga metástasis en mi amada patria”, añadió.

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En opinión de De la Espriella, “esa batalla requiere sin duda alguna cooperación internacional y hoy encontramos en Costa Rica un aliado inmejorable, un país dispuesto a trabajar con Colombia" bajo el liderazgo de Fernández.

Durante la reunión en la sede presidencial alterna de Barranquilla, los dos gobernantes abordaron también el fortalecimiento de la cooperación en materia de seguridad, el intercambio de información estratégica e inteligencia, el desarrollo de capacidades institucionales.

De igual forma, se refirieron a los avances en la coordinación de acciones operativas contra las redes criminales que operan a través de las fronteras.

Se revisaron iniciativas regionales como la Operación Zeus, liderada por la Fuerza Aérea Colombiana para proteger el espacio aéreo y marítimo, y la estrategia multinacional Orión, impulsada por la Armada de Colombia contra el narcotráfico y delitos conexos.

Asimismo, se planteó la necesidad de ampliar el análisis de inteligencia y compartir información entre los cuerpos policiales de ambos países.

Fernández había anticipado que la reunión era de carácter "urgente" para evitar que grupos desplazados por operativos antidrogas en Colombia redirigieran sus actividades hacia territorio costarricense.

Ambos mandatarios coincidieron en que el combate al crimen organizado y al narcotráfico constituye una prioridad compartida y que la alianza permitirá enfrentar de forma más eficaz estructuras dedicadas al tráfico internacional de drogas y otros delitos transnacionales.

De la Espriella solicitó además a su interlocutora la posibilidad de eliminar el requisito de visa para los colombianos en el país centroamericano, precisando que el propósito es que haya “reciprocidad migratoria en materia de visado” ya que actualmente Bogotá no les exige visado a los ciudadanos de Costa Rica.

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“Yo entiendo que en otros Gobiernos era necesario, pero en éste que vamos a compartir información en inteligencia, créanme que no voy a dejar que se les ‘pase la basura para Costa Rica’”, anotó el mandatario colombiano.

La agenda del encuentro también incluyó el afianzamiento de los lazos históricos, la cooperación técnica y el compromiso mutuo de promover el desarrollo económico, el orden y la estabilidad democrática regional.

Las delegaciones, que incluyen a ministros de Seguridad, Justicia e Inteligencia de Costa Rica, continuarán los trabajos técnicos este miércoles. EFE

Barranquilla (Colombia), 22 sep (EFE).- La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, aseguró este martes que Colombia y su país van a dar "un paso al frente" en una "lucha sin cuartel" contra "el crimen transnacional y el narcoterrorismo".

Fernández hizo estas declaraciones al comparecer ante los medios junto al presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, tras su primera reunión bilateral, celebrada en Barranquilla (norte de Colombia).

"Hoy podemos afirmar, con toda intensidad, que Colombia y Costa Rica dan un paso al frente en una lucha sin cuartel que nos une como mandatarios y es la persecución con mano dura para que vuelva la justicia y la paz a nuestros pueblos. Es una lucha sin cuartel contra el crimen transnacional y contra el narcoterrorismo que tanto daño le hace a nuestras naciones", expresó la presidenta costarricense.

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La mandataria destacó que esto no significa que "Costa Rica vaya a recibir a la basura" que De la Espriella "está limpiando de su patria", sino que hará todo lo posible para combatir "el flagelo del narcotráfico" con su homólogo colombiano.

"Hoy trazamos una ruta de apoyo bilateral. He recibido acá a un presidente con el cual es posible hacer equipo, un equipo de trabajo muy profesional (...) para perseguir (al narcotráfico) y que ese cáncer no haga metástasis en mi amada patria", añadió.

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De la Espriella, por su parte, subrayó que ambos países están elaborando conjuntamente una "visión de seguridad regional" para fortalecer el denominado Escudo de las Américas, una alianza informal que lidera Estados Unidos.

Tanto Colombia como Costa Rica forman parte de esta alianza, también conocida como Coalición contra los Carteles de las Américas (A3C), que busca reforzar la cooperación regional en la lucha contra el tráfico de narcóticos y el crimen organizado transnacional.

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"Colombia está construyendo una visión de seguridad regional en la que queremos trabajar de manera mancomunada con Costa Rica y otros países para fortalecer el Escudo de las Américas", añadió el presidente.

En opinión de De la Espriella, "esa batalla requiere sin duda alguna cooperación internacional y hoy encontramos en Costa Rica un aliado inmejorable, un país dispuesto a trabajar con Colombia" bajo el liderazgo de Fernández.

La reunión de este martes se llevó a cabo en la sede presidencial de Barranquilla, ciudad caribeña que De la Espriella apunta a convertir en capital alterna de Colombia y a donde ha trasladado parte de su agenda.

Allí recibió también el pasado 8 de septiembre al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, el primer alto cargo exterior en visitar Colombia desde la toma de posesión de De la Espriella. En aquella ocasión la seguridad y la lucha contra el narcotráfico también fueron puntos esenciales de la agenda.

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Barranquilla (Colombia), 22 sep (EFE).- El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, le pidió este martes a su homóloga de Costa Rica, Laura Fernández, que evalúe la posibilidad de implementar la reciprocidad migratoria para eliminar el visado requerido para ingresar al país centroamericano.

"Le solicité a la señora presidente estudiar la posibilidad de avanzar hacia condiciones de reciprocidad migratoria en materia de visado para nuestros ciudadanos. Hoy Colombia no le exige visado a los costarricenses, pero Costa Rica sí", afirmó De la Espriella.

La solicitud se realizó durante una visita de Fernández a Barranquilla (norte de Colombia), en la que los mandatarios celebraron una reunión bilateral y acordaron una "lucha sin cuartel" contra "el crimen transnacional y el narcoterrorismo".

"Yo entiendo que en otros gobiernos eso (el visado) era necesario, pero en este que vamos a compartir información de inteligencia, no. Créame que no voy a dejar que se le pase la basura para Costa Rica, no se preocupe", añadió De la Espriella.

Fernández se comprometió a revisar la solicitud, aunque en sus declaraciones previas ante los medios señaló que los acuerdos con Colombia no significan que "Costa Rica vaya a recibir a la basura" que De la Espriella "está limpiando de su patria".

Costa Rica exige visa a los ciudadanos colombianos desde octubre de 2023 mientras Gustavo Petro cumplía su mandato presidencial.