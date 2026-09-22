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Antiviolencia declara de alto riesgo el España-Croacia de Liga de Naciones

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La Comisión Permanente de la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte ha declarado este martes de alto riesgo el partido de la Liga de Naciones entre España y Croacia del próximo martes 29 de septiembre en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán (20.45 horas).

La comisión, reunida este martes en la sede del Consejo Superior de Deportes (CSD), acordó también declarar de alto riesgo el duelo entre el Atlético de Madrid y el Manchester United de la segunda jornada de la fase de liga de la Liga de Campeones, del 13 de octubre en el Riyadh Air Metropolitano.

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También han recibido la misma consideración el Real Oviedo-Sporting de Gijón de LaLiga Hypermotion, que se celebrará el 27 de septiembre; el Racing de Ferrol-Pontevedra de Primera RFEF, del 3 de octubre; y el Real Betis-Oporto de 'Champions', del 14 de octubre.

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