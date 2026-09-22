Albares defiende un mayor protagonismo en el mundo de la "voz democrática" de Iberoamérica

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Nueva York, 22 sep (EFE).- El ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares, defendió este martes en Nueva York un mayor protagonismo en el mundo de la "voz democrática" de Iberoamérica.

Albares reclamó esa mayor relevancia en su intervención en el acto organizado con el epígrafe "Democracia, Desarrollo y Futuros Compartidos: Iberoamérica rumbo a la cumbre de Madrid", en los márgenes de la apertura del nuevo periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU.

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Un acto organizado por España y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y en el que estuvieron presentes, entre otros, los cancilleres de México y Bolivia, Roberto Velasco y Héctor Huanca.

Con su homólogo mexicano mantuvo previamente una reunión Albares, quien informó de que ambos habían hablado de la cumbre iberoamericana de Madrid de los próximos 4 y 5 de noviembre, donde el Gobierno español espera la presencia de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

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A esa cumbre se refirió en su intervención el ministro español al recalcar que debe servir para reafirmar la vigencia de esa comunidad y proyectar la voz iberoamericana, que dijo que es siempre "una voz democrática!.

"Iberoamérica -añadió- tiene que desempeñar en este mundo tan complejo un papel protagonista, tiene que contribuir a diseñar una arquitectura internacional, democrática y plenamente adaptada a los retos y la realidades del siglo XXI, en el que estén representadas todas las voces de nuestra diversa Iberoamérica y que genere oportunidades para todas las personas".

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Albares subrayó que Europa, América Latina y el Caribe deben estar más unidos que nunca y proyectarse como un espacio de diálogo, de construcción, de consensos, de defensa del multilateralismo y de convivencia.

"Nunca ninguno de nuestros ciudadanos tiene que ver a otro ciudadano como un enemigo", señaló.

Albares hizo referencia a un informe presentado en este acto por el PNUD sobre América Latina y el Caribe del que destacó que considere que sigue siendo la región en desarrollo más democrática del mundo.

No obstante, señala también las presiones que cada vez con mayor intensidad sufren las democracias de la región, como son la polarización política, la desinformación, la transformación digital acelerada, la expansión del crimen organizado transnacional, los desafíos migratorios y las desigualdades persistentes y vulnerabilidades que se derivan de la crisis climática.

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De todo ello dijo que se hablará en la cumbre iberoamericana de Madrid. EFE