Saprissa recupera el liderato en Costa Rica

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San José, 20 sep (EFE).- Saprissa derrotó por 2-0 a un desmejorado Herediano y recuperó el liderato del Torneo de Apertura del fútbol de Costa Rica.

Los dirigidos por Hernán Medford suman ahora 21 puntos. Herediano sumó su sexta derrota en el torneo y ocupa el noveno puesto.

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El delantero Orlando Sinclair abrió la ventana en el minuto 6.

Los locales mostraron orden defensivo y Herediano tuvo dificultad para generar peligro.

En el minuto 92, el mediocampista argentino Mariano Torres convirtió un penalti y estableció el 2-0.

En otro partido de la jornada, el Cartaginés dirigido por el guatemalteco Amarini Villatoro, desaprovechó la oportunidad de acercarse al líder tras caer por 1-0 ante San Carlos.

El mediocampista Jefferson Rivera marcó de cabeza el único gol del encuentro en el minuto 28.

Con la victoria, San Carlos escaló al cuarto lugar donde suma 15 puntos, una posición por encima de Alajuelense, que tiene 14.

Cartaginés se mantuvo en el segundo puesto con 18 unidades.

La fecha cerró con la goleada de Alajuelense por 5-0 al Inter, Puntarenas venció por 1-0 a Escorpiones, y Pérez Zeledón perdió por 1-2 ante Sporting. EFE