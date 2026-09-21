Corea del Norte vuelve a lanzar dos misiles balísticos de corto alcance hacia el mar de Japón

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Corea del Norte ha efectuado este domingo un nuevo lanzamiento de dos misiles balísticos de corto alcance en dirección al mar de Japón, en una nueva demostración de fuerza que no hace sino elevar las tensiones con Tokio y Seúl. Se trata del segundo episodio de este tipo registrado durante este mes septiembre.

El Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur ha indicado que los proyectiles fueron disparados desde las inmediaciones de Wonsan, en la provincia norcoreana de Kangwon. El primer lanzamiento ha tenido lugar aproximadamente a las 15:00 horas (hora local), mientras que el segundo se produjo alrededor de las 17:50 (hora local), según han recogido medios locales.

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Las autoridades japonesas han estimado que ninguno de los dos misiles ha alcanzado la zona económica exclusiva de Japón, así como tampoco se han registrado daños materiales ni personas heridas como consecuencia de los lanzamientos, ha informado la agencia de noticias Kyodo.

Los datos proporcionados por el Ejército surcoreano apuntan a diferencias en las trayectorias de ambos proyectiles. El primero habría recorrido aproximadamente 450 kilómetros, mientras que el segundo habría superado los 600 kilómetros antes de finalizar su recorrido.

Previamente este mismo domingo, las autoridades de Japón y Corea del Sur habían denunciado ya el lanzamiento de un misil por parte de Corea del Norte. Todo ello apenas una semana después de que Pyongyang disparara --el pasado 12 de septiembre-- varios proyectiles balísticos en protesta por los ejercicios militares que ejecutaron de manera conjunta Seúl, Washington y Tokio.

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SEÚL, WASHINGTON Y TOKIO CIERRAN FILAS

Corea del Sur, Estados Unidos y Japón han reforzado su coordinación diplomática tras los nuevos lanzamientos norcoreanos, en unas conversaciones destinadas a intercambiar información y analizar posibles medidas ante la actividad militar de Pyongyang.

El Ministerio de Exteriores surcoreano ha informado de que representantes de los tres países han mantenido una conversación telefónica para evaluar conjuntamente lo ocurrido, durante la que han puesto en común los datos disponibles sobre los lanzamientos de Corea del Norte y han abordado los siguientes pasos que podrían dar sus respectivos países.

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"Los tres funcionarios han compartido información relevante y discutido las respuestas futuras", ha resumido el Ministerio en un comunicado recogido por la agencia de noticias Yonhap.

Seúl ha destacado además que los tres Gobiernos disponen de un mecanismo de comunicación destinado a "compartir rápidamente información y evaluaciones cada vez que Corea del Norte lanza misiles balísticos", lo que les permite reaccionar con rapidez ante las actividades armamentísticas norcoreanas.

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Los nuevos disparos se producen en un contexto marcado por las maniobras militares desarrolladas en la región. De acuerdo con la valoración citada por Corea del Sur, la actuación de Pyongyang podría estar relacionada con el ejercicio naval multinacional 'Pacific Vanguard', liderado por Estados Unidos, además de con otras actividades militares llevadas a cabo en el entorno regional.

El momento elegido para los lanzamientos también ha sido objeto de análisis para Seúl, Washington y Tokio, cuyas autoridades consideran que la acción puede interpretarse como una señal dirigida al exterior con la intención de mostrar que Corea del Norte mantiene su estrategia de fortalecimiento de sus capacidades militares.

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La demostración armamentística llega, además, en vísperas del inicio de la sesión de la 81ª Asamblea General de Naciones Unidas, prevista para este martes, y pocos días antes de la cumbre que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente de China, Xi Jinping, tienen programada para el jueves.