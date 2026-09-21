Milei prevé entrevistarse con Marco Rubio en su viaje a Estados Unidos

Guardar

Buenos Aires, 21 sep (EFE).- El presidente de Argentina, Javier Milei, tiene previsto entrevistarse con el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, como parte de su agenda en el país norteamericano, al que viajará este lunes, informaron fuentes oficiales.

"El presidente viaja para la Asamblea General de la ONU, donde dará su discurso. A partir de ahí, se realizarán diferentes reuniones. Una de las reuniones que tenemos es con el secretario Marco Rubio", dijo el canciller argentino, Pablo Quirno, en declaraciones al canal TN.

PUBLICIDAD

Milei y su comitiva partirán en la noche de este lunes rumbo a Nueva York, donde el martes el mandatario argentino disertará en la institución educativa Yeshiva Darchei Torah y recibirá el premio "Ohev Yisrael", para luego reunirse con el economista estadounidense Xavier Sala i Martín.

El miércoles Milei hará su intervención en la LXXXI Asamblea General de las Naciones Unidas y luego disertará en una conferencia organizada por la Fundación Federalismo y Libertad y se reunirá con empresarios.

El jueves, el jefe de Estado argentino tiene previsto hablar ante el The Economic Club de Nueva York y regresar ese mismo día a Argentina, donde llegará en la mañana del viernes.

El viaje de Milei a Nueva York se produce en medio de las renovadas presiones de su Gobierno en el reclamo de soberanía sobre las islas Malvinas, archipiélago administrado por el Reino Unido desde 1833.

El pasado 3 de septiembre, el presidente argentino anunció que aceleraría las sanciones a petroleras que operan en las islas, luego de que su homólogo de los Estados Unidos, Donald Trump, dijera -en una entrevista- que estaba dispuesto a revisar la histórica posición de neutralidad de su país en la disputa entre Argentina y el Reino Unido por la soberanía de Malvinas.

PUBLICIDAD

"Estados Unidos tiene una posición histórica de neutralidad con respecto a las islas Malvinas. Es cuestión de Estados Unidos que quiera o no cambiar esa posición. Esos son temas que hablamos muchas veces con ellos", dijo este lunes Quirno, quien viajará con Milei a Nueva York.