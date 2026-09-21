La Bolsa de Buenos Aires cierra con un descenso del 0,76 %

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Buenos Aires, 21 sep (EFE).- El índice S&P Merval de las acciones de las empresas líderes que cotizan en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cerró este lunes con una bajada del 0,76 %, hasta las 2.998.955,82 unidades.

En tanto, el índice general S&P BYMA finalizó con un retroceso del 1,29 %, hasta los 130.489.077,74 puntos.

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Entre las líderes, las acciones que más bajaron fueron las de YPF (-3 %) y Central Puerto (-2,4 %), mientras que las que más subieron fueron las de Transportadora Gas del Norte (+2,9 %) y Telecom Argentina (+2,8 %).

En el mercado de bonos, los títulos soberanos argentinos retrocedieron un 0,2 % promedio en sus cotizaciones en dólares, en tanto que el índice de riesgo país de Argentina subió a 533 puntos básicos.

En el mercado oficial de divisas, el dólar estadounidense se mantuvo en 1.535 pesos por unidad para la venta al público en el estatal Banco Nación, mientras que la cotización en la plaza mayorista bajó a 1.514 pesos por unidad.

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En el mercado informal de divisas, el tipo de cambio paralelo o 'blue' se mantuvo en 1.550 pesos para la venta, al tiempo que los denominados dólares financieros operaron con tendencia a la bajada.

El dólar 'contado con liquidación' (CCL, que consiste en comprar localmente con pesos argentinos acciones o bonos y venderlos en dólares en Wall Street) bajó 0,7 %, a 1.576,45 pesos por unidad.

En tanto, el 'dólar bolsa' o 'dólar MEP' (que se consigue comprando activos que cotizan a la vez en pesos y en dólares, se pagan en pesos al adquirirlos y se venden en dólares en el mercado bursátil argentino) retrocedió 0,3 %, hasta los 1.534,44 pesos por unidad. EFE

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