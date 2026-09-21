Delcy Rodríguez se reúne con autoridades del BM, FMI y BID al margen de Asamblea de la ONU

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Caracas, 21 sep (EFE).- La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, se reunió este lunes en Nueva York con autoridades del Banco Mundial (BM), el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) como parte de una agenda para fortalecer las relaciones retomadas este año con estos organismos financieros luego de la captura Nicolás Maduro en enero.

La mandataria, que llegó la madrugada del lunes a Nueva York para asistir a la 81.ª Asamblea General de las Naciones Unidas, sostuvo primero un encuentro con el presidente del BID, Ilan Goldfajn, y el vicepresidente de la institución, Everett Eissenstat.

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El canal estatal VTV indicó que el propósito de la reunión era "revisar mecanismos de cooperación técnica y financiera" de Venezuela con el BID.

Posteriormente, hizo lo propio con la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, y luego con el presidente del Grupo del Banco Mundial, Ajay Banga.

Rodríguez estuvo acompañada por el vicepresidente sectorial de Economía y gobernador de Venezuela ante el BID, Calixto Ortega; la ministra de Hidrocarburos, Paula Henao, así como su canciller, Félix Plasencia, y otros funcionarios, según las imágenes de VTV.

Conforme al canal estatal, las reuniones son un reflejo de la "progresiva normalización de la relaciones" entre Caracas y los organismo multilaterales.

Los encuentros se llevaron a cabo en la sede de la misión permanente de Venezuela ante la ONU.

Después de la captura de Maduro en enero pasado, Rodríguez dio un viraje en la política del Gobierno chavista abriéndose al capital extranjero.

Ante esto, el 16 de abril pasado, el FMI y el BM anunciaron la reanudación de sus relaciones con el Gobierno de Venezuela.

De hecho, el pasado mayo, Rodríguez recibió a una delegación del BM, encabezada por la vicepresidenta para América Latina y el Caribe del organismo multilateral, Susana Cordeiro Guerra.

Entretanto, las relaciones con el BID fueron retomadas el pasado 24 de junio, tras aceptar el nombramiento de Calixto Ortega como nuevo gobernador por Caracas ante la entidad.

Las relaciones con los organismos habían sido suspendidas en 2019 en plena crisis política, cuando Maduro asumió su segundo mandato que la oposición consideró ilegítimo, lo que llevó a la autoproclamación de Juan Guaidó como presidente, reconocido por decenas de países.

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Venezuela aún mantiene una deuda acumulada por valor de unos 2.500 millones de dólares con la entidad, un monto que debería comenzar a ser reembolsado o reestructurado antes de que Caracas pueda acceder a nuevas líneas de financiación. EFE

(foto) (video)