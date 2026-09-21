Lunes, 21 de septiembre de 2026 (07.00 GMT)

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Bangkok/Madrid, 21 sep (EFE).-

Berlín.- Los partidos alemanes analizan el resultado de las elecciones regionales del domingo en los estados federados de Mecklemburgo-Antepomerania y Berlín.

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Islas Malvinas.- Mientras el Gobierno argentino busca obstaculizar el desarrollo petrolero en las Malvinas mediante sanciones y acciones judiciales, autoridades y empresarios isleños centran su preocupación en cómo gestionar una transformación económica que pondrá a prueba su infraestructura y su tejido social y podría cambiar de raíz su forma de vida.

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Kabul - El Gobierno de facto talibán en Afganistán denunció este lunes nuevos bombardeos por parte de Pakistán contra zonas civiles durante la madrugada con al menos tres muertos, y aseguró que dará una respuesta "adecuada" a la agresión, apenas tres días después de un atentado suicida en Pakistán que el sábado mató a 31 personas en un complejo policial.

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Saná.- La guerra civil y la intervención saudí en Yemen prosiguen entre constantes bombardeos de la coalición internacional liderada por Riad que sostiene al gobierno internacionalmente reconocido en su lucha contra los hutíes, quienes ahora consolidan sus recientes ganancias territoriales mientras prometen que seguirán luchando contra "la agresión saudí y el bloqueo del Yemen".

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Kiev.- Las Fuerzas Armadas de Rusia atacaron durante la pasada noche con drones centros logísticos, almacenes, instalaciones energéticas y puertos ucranianos en las regiones de Kiev y Odesa vinculados al Ejército ucraniano, según informó este lunes el Ministerio de Defensa ruso.

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Naciones Unidas.- El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, mantiene un encuentro con el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, en la sede de Naciones Unidas, en Nueva York. sisten la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación.

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Dublín.- El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Oscar Puente, asiste al Consejo informal de Ministros de Transportes de la UE.

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Miami (EE.UU.).- El anuncio de campaña en el que la congresista republicana María Elvira Salazar acusa al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de ir "demasiado lejos" con sus deportaciones refleja, según analistas, el costo político que las medidas antiinmigrantes pueden tener para el partido en el poder entre los votantes latinos.

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Washington - El presidente de EE.UU., Donald Trump, se prepara para una intensa semana de política exterior, marcada por su intervención ante la Asamblea General de la ONU, una posible reunión en Nueva York con la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, y la posterior visita a la Casa Blanca del mandatario chino, Xi Jinping, en un contexto de persistentes tensiones comerciales.

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Lima.- El primer día de las dos jornadas del debate electoral con los candidatos a la alcaldía de Lima reúne a 13 de los 26 candidatos, entre ellos el exministro derechista Carlos Bruce, el mejor situado para disputar el gobierno municipal de la capital peruana al ultraderechista Rafael López Aliaga, que busca una reelección indirecta tras haber sido ese mismo año también candidato presidencial.

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Villa de Leyva (Colombia).- Un incendio forestal que afecta desde el sábado al municipio turístico colombiano de Villa de Leyva, situado a unos 170 kilómetros de Bogotá, ha consumido aproximadamente 100 hectáreas de vegetación, mientras las autoridades locales aseguran estar "desbordadas" por la emergencia.

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París.- París se prepara para acoger la visita del papa León XIV, que llegará a la capital francesa este viernes, en el que es su primer viaje al país galo desde su pontificado.

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Ginebra.- El excanciller de Perú, Javier González-Olaechea, quien se convirtió en el candidato sorpresa en la competencia por dirigir la Organización Internacional del Trabajo (OIT), explica en una entrevista con EFE cuál es la fuerza de su candidatura y asegura que vencerá al director actual que se presenta a la reelección, Gilbert Houngbo, y a la ministra española de Trabajo, Yolanda Díaz.

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Ciudad de Guatemala.- El Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas (PMA) y el Ministerio de Agricultura de Guatemala presentarán este lunes los resultados del proyecto "B'anla Chiko’m" (Buena Cosecha), una iniciativa de desarrollo agrícola e inclusión socioeconómica financiada por la cooperación surcoreana.

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Ciudad de México.- La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) presenta en México la campaña Seamos Hogar, en una nación que cada vez más se ha convertido en destino de personas refugiadas y que pone el foco en un reto que viene después del asilo: conseguir que puedan hacer del país un verdadero hogar.

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Montevideo.- La Corte Interamericana de Derechos Humanos inaugura en Montevideo el 195 Período Ordinario de Sesiones, en el que se celebrarán audiencias para casos 'Navarro López y otros versus Venezuela', 'Pueblo Tribal Afrodescendiente Chileno y sus miembros versus Chile' y 'Pueblos Indígenas Mashco Piro, Yora y Amahuaca versus Perú'.

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Manila.- Filipinas desplegó este lunes un amplio dispositivo policial en puntos estratégicos de Manila, incluidas las carreteras de acceso al Palacio Presidencial, ante las manifestaciones convocadas contra la corrupción.

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Hong Kong.-Comienza en Hong Kong el juicio por el asesinato de la modelo e influyente Abby Choi Tin-fung, cuyo crimen conmocionó a la ciudad hace tres años y por el que serán juzgados su exmarido, Alex Kwong Kong-chi, y el padre y el hermano de Kwong.

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Chiba (Japón).- El fuerte tifón Dujuan avanzaba este lunes hacia la costa del Pacífico del este de Japón con ráfagas de hasta 198 kilómetros por hora y lluvias intensas en el área de Tokio, provocando ya restricciones de tráfico, y un día después de haber forzado la cancelación anticipada del Tokyo Game Show en Chiba.

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Nueva York (EE.UU.).- Nueva York homenajeará el próximo lunes el legado de la histórica comunidad española de Manhattan con la designación de un tramo de la calle 14 como 'La Nacional - Little Spain', en una ceremonia en la esquina de la Octava Avenida y la calle 14, en el corazón de lo que fue la antigua colonia española de la ciudad.

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Fráncfort (Alemania).- El sindicato IG Metall, el mayor del sector industrial, llama en esta jornada a la movilización en toda Alemania a los trabajadores de la industria del automóvil, que atraviesa momentos de crisis en los que empresas como el Grupo Volkswagen, que tiene marcas como VW, Seat y Cupra, Audi y Porche, han respondido con recortes de plantilla que afectan a decenas de miles de empleados.

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Bogotá.- Colectivos de artistas protagonizan este lunes un plantón frente al Ministerio de Cultura bajo el lema "El arte y la cultura no viven de milagros", demandando más ayudas al Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella, que ha iniciado los recortes y anunciado el plan económico de La patria milagro.

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Nueva York (EE.UU.).- El Museo del Barrio de Nueva York acogerá un encuentro sobre la lengua española y el liderazgo de la comunidad hispana en Estados Unidos, que contará, entre otros participantes, con el director de la Filarmónica de Nueva York, Gustavo Dudamel, y el congresista Adriano Espaillat

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Ciudad de México.- Los zombies mexicanos hacen reír más que aterrorizar y son adolescentes que buscan su identidad mientra sobreviven a un rutinario pueblo de la provincia de México como parte de la nueva serie “Prefiero la muerte”, que se estrenará el 2 de octubre.

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srp/aca/EFE

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