Petrobras se suma a un plan de ayudas para productores e importadores de gasóleo y sus componentes de mezcla

09/05/2023 Barco de la petrolera estatal brasileña Petrobras. ECONOMIA PETROBRAS

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El consejo de administración de Petrobras ha aprobado la participación de la petrolera estatal brasileña en el programa público de subvenciones para productores e importadores de gasóleo y sus componentes de mezcla, el cual ha sido creado por la Medida Provisional n.º 1.391 del 11 de septiembre.

La normativa aplicable, incluida la Orden n.º 2.813 del Ministerio de Hacienda, ha fijado que la ayuda sea de 1 real (0,17 euros) por litro de gasóleo de grado 'A' para su uso en carretera. La medida tendrá una vigencia de 30 días, aunque podrá prorrogarse por un periodo adicional de idéntica duración.

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Petrobras ha indicado que este plan no afectará al derecho a percibir las subvenciones que aún se adeudan a los productores o importadores ni revoca, tampoco, las autorizadas por la Medida Provisional n.º 1.363/2026 de 1,12 reales (0,19 euros) por litro de gasóleo de grado 'A'. La compañía ha precisado que ambas ayudas son acumulables.

"Dado el carácter voluntario del programa y sus posibles beneficios, la empresa considera que la participación redunda en su propio interés", ha explicado Petrobras en un comunicado.

Petrobras ha subrayado que mantendrá una estrategia comercial centrada en la cuota de mercado, la optimización de sus activos de refino y la búsqueda de una rentabilidad sostenible. Estos objetivos pretende conjugarlos con evitar que la "volatilidad temporal" de los precios internacionales de las materias primas y los tipos de cambio se traslade a territorio brasileño.

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SUBVENCIONES A LA VENTA DE GASÓLEO

Asimismo, Petrobras ha informado de que ha recibido 448 millones de reales (76,3 millones de euros) procedentes del Gobierno federal con motivo de su adhesión al programa de subvenciones a la venta de gasóleo.

Petrobras, participada al 35,45% por el Estado brasileño, ha precisado que ya se ha embolsado una remuneración total de 9.900 millones de reales (1.686 millones de euros) desde el lanzamiento del plan.