Canarias no quiere "tirar la toalla" con el Telescopio de Treinta Metros y espera que pueda replantearse

01/01/1970 El portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello SOCIEDAD ESPAÑA EUROPA ISLAS CANARIAS POLÍTICA CEDIDO POR GOBIERNO DE CANARIAS

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El portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello, ha afirmado que el Ejecutivo regional no quiere "tirar la toalla" con el Telescopio de Treinta Metros (TMT) después de que el consorcio internacional desestimara el Observatorio del Roque de los Muchachos (La Palma) como ubicación y ha asegurado que se seguirá trabajando para que la decisión pueda replantearse.

Así lo ha dicho este lunes durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, donde agregó ha reconocido que la decisión conocida la pasada semana en "no es una noticia positiva".

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En este sentido, ha señalado que el Gobierno canario mantiene "un mal sabor de boca" porque, a su juicio, se había logrado "alinear y movilizar recursos suficientes" y establecer en el conjunto del Estado una estrategia específica en relación con el proyecto.

No obstante, Cabello ha insistido en que el Ejecutivo autonómico quiere mantener "todo el empuje posible y el optimismo posible", al entender que la decisión conocida hasta ahora "no es definitiva" y que todavía pueden darse situaciones que permitan que el proyecto pueda ser replanteado.

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