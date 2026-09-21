La venezolana Enyerliannys Higuera marca doblete en triunfo de San Luis sobre Pachuca

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San Luis Potosí (México), 19 sep (EFE).- La venezolana Enyerliannys Higuera marcó este domingo un doblete en la victoria del San Luis 2-1 sobre el Pachuca en la octava jornada del Apertura femenino del fútbol mexicano.

El visitante anotó por un autogol de Frida Gómez.

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El Pachuca dominó la primera parte, lo que le permitió generar varias opciones de peligro.

Charlyn Corral fue el referente ofensivo de las Tuzas, pero la seleccionada nacional no estuvo atinada en el par de claras oportunidades que tuvo para abrir el marcador.

San Luis aprovechó para anotar en tiempo agregado vía un penalti que cobró de manera perfecta gracias a Enyerliannys Higuera.

En la segunda mitad el local volvió a marcar por conducto de Higuera, quien aprovechó un rebote dentro del área para enviar el balón a la red para el 2-0 al 63.

Dos minutos después el Pachuca descontó con el gol en contra de Gómez.

Más temprano el Atlas sorprendió con su empate 2-2 en su visita al líder América, que se mantiene invicto, pero ya sin su paso perfecto de sólo victorias.

Los tantos de las Águilas los hicieron la brasileña Geyse y la española Irene Guerrero; por el Atlas marcaron Karen Flores y Sanjuana Muñoz.

Con su tanto, Geyse se mantiene como máxima anotadora del certamen, con 13 goles, seguida de Enyerliannys Higuera, que suma 11.

Antes, las Pumas UNAM se impusieron 2-0 al Puebla.

Los tantos del triunfo fueron obra de Ana Mendoza y de la estadounidense Stephanie Ribeiro.

La octava jornada del Apertura inició el viernes con goleada del Monterrey por 10-0 sobre Necaxa.

El sábado el Guadalajara, que entrena el español Antonio Contreras se impuso por 0-2 al Tijuana.

La fecha ocho concluirá este lunes con tres partidos.

El León recibirá al Juárez FC, los Tigres UANL visitarán al Toluca y el Santos Laguna se medirá al Cruz Azul. EFE