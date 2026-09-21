Presidentes de la Asamblea General de la ONU alertan de escaladas nucleares ante la crisis del multilateralismo

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El Consejo de Presidentes de la Asamblea General de Naciones Unidas (UNCPGA, por sus siglas en inglés) ha alertado este domingo de que "el unilateralismo esté desplazando al multilateralismo como forma aceptada de conducta estatal" y de cómo esto deriva en "la ausencia de acuerdos de control de armas nucleares jurídicamente vinculantes o verificables".

"El Consejo está particularmente preocupado por las crecientes violaciones de la Carta de Naciones Unidas y por el hecho de que el unilateralismo esté suplantando al multilateralismo como modo aceptado de conducta estatal", reza el comunicado.

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En concreto, el órgano ha considerado como "prueba evidente" de su observación "la ausencia de acuerdos de control de armas nucleares jurídicamente vinculantes o verificables entre las principales potencias nucleares del mundo, así como la persistencia de una carrera armamentista nuclear masiva", en un panorama marcado a este respecto por pactos bilaterales como el suscrito entre Estados Unidos y Arabia Saudí al margen del Organismo Internacional para la Energía Atómica (OIEA), así como por las advertencias lanzadas de manera continua por países como Corea del Norte sobre su estatus y armamento nuclear.

Además, el organismo ha acusado del "riesgo de guerra nuclear" que ve particularmente "agravado por el rápido desarrollo de tecnologías asistidas por inteligencia artificial, el discurso cada vez más abierto sobre el posible uso de armas nucleares tácticas, la erosión de las doctrinas establecidas de disuasión nuclear y los esfuerzos de otros Estados por adquirir capacidad armamentística nuclear", motivos por los que ha reclamado la convocatoria de una conferencia internacional bajo los auspicios de la ONU.

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CONSECUENCIAS Y EXPANSIÓN DE LAS GUERRAS DE IRÁN Y UCRANIA

Por otro lado, el Consejo ha mostrado "gran preocupación" por las guerras en Europa entre Rusia y Ucrania y en Oriente Próximo "entre Estados Unidos, Israel e Irán", sin mención a los ataques israelíes en Gaza y Líbano, a las represalias iraníes contra aliados regionales de Washington o al conflicto abierto entre los rebeldes hutíes de Yemen y las autoridades reconocidas internacionalmente junto a la coalición liderada por Arabia Saudí.

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En su lugar, el órgano ha advertido de que ambos conflictos citados "se están expandiendo tanto horizontal como verticalmente, mostrando una tendencia creciente a converger en un único teatro de conflicto interconectado", por lo que ha instado al secretario general de la ONU, António Guterres, a "ejercer con urgencia sus buenos oficios", incluso llamando la atención del Consejo de Seguridad.

Asimismo, ha alertado acerca de las "consecuencias catastróficas en los ámbitos económico, financiero, social, del desarrollo y humanitario a escala mundial, incluyendo riesgos generalizados de hambrunas masivas, un aumento de la pobreza y retrocesos en los esfuerzos de desarrollo en el Sur Global", todo ello derivado de las guerras de Ucrania e Irán.

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En estos conflictos, ha denunciado el Consejo de Presidentes de la Asamblea, "la población civil de los países beligerantes ha sido la principal víctima de ataques cada vez más violentos con drones, misiles balísticos y otros medios". "El Consejo condena enérgicamente estos bombardeos contra civiles, que constituyen crímenes de guerra, y exige que cesen de inmediato", subraya el comunicado.

Ante este panorama, el organismo ha alentado al nuevo presidente de la Asamblea General, el bangladesí Jalilur Rahman, a consultar con los Estados miembros "la viabilidad de convocar a la Asamblea General con carácter de urgencia (...) para abordar todos los aspectos de las crisis en Oriente Próximo y Europa", así como a "convocar una reunión urgente con los titulares de los órganos principales de Naciones Unidas" para estudiar cómo "movilizar al sistema de Naciones Unidas para abordar todas las dimensiones y repercusiones mundiales de las guerras".

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En la misma nota, el Consejo de Presidentes también ha pedido a Rahman que convoque "con carácter de urgencia una sesión informativa especial para los Estados Miembros dedicada a la gobernanza de la Inteligencia Artificial General (IAG)" para el establecimiento de un observatorio mundial, un sistema de certificación para una IAG segura y fiable, una convención de la ONU sobre la IAG y la creación de un organismo internacional para la misma.