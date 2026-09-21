Portugal se impone a El Salvador 3-0 en serie del Grupo II de la Copa Davis

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San Salvador, 20 sep (EFE).- El equipo de Portugal venció el domingo por 3-0 al de El Salvador en la serie del Grupo Mundial II de la Copa Davis en un desenlace marcado por la lluvia y en el que el local esperaba dar la lucha en dobles.

Los europeos, considerados por el portal oficial de la competencia como "uno de los elencos más fuertes en el presente Grupo II", se adelantaron en el marcador por 2-0 en la jornada del sábado cuando Nuno Borges venció a Diego Durán por 6-2 y 6-1 en 53 minutos.

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En tanto, Jaime Faría también sumó para Portugal ante César Cruz por 6-2 y 6-2 en una hora y 22 minutos.

La esperanza de los salvadoreños para tratar de acortar el marcador estaba en el duelo de dobles, principalmente por la participación de Marcelo Arévalo, número 8 del mundo en esta modalidad, pero finalmente los lusos ganaron.

Los locales, que completaban su dupla con Cruz, tomaron la ventaja en el primer set por 7-6 antes de que se paralizara el juego por las lluvias, pero al regreso el juego se inclinó finalmente para los portugueses Borges y Francisco Cabral con cifras de 7-5 y 6-2 en dos horas y 56 minutos.

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Los ganadores de las series, entre ellos Portugal, avanzan a los playoffs del Grupo Mundial I, mientras que los perdedores jugarán los playoffs del Grupo Mundial II en 2027. EFE