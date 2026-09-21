Heridos tres militares surcoreanos por una explosión en la zona desmilitarizada entre las dos Coreas

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El Ejército de Corea del Sur ha informado este lunes de que al menos tres militares han resultado heridos por una explosión registrada en la Zona Desmilitarizada de Corea, situada en la frontera entre ambos países, y ha indicado que todos ellos han tenido que ser trasladados de urgencia a un hospital de la zona.

Las autoridades han abierto una investigación para discernir las causas de la deflagración, la cual achacan a la posible explosión de una mina antipersona, según las informaciones preliminares recogidas por la agencia de noticias Yonhap, que apuntan a que el incidente podría haberse producido debido al desplazamiento de minas colocadas por Corea del Norte debido a las fuertes lluvias.

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Las autoridades de Corea del Norte comenzaron en 2024 a reconstruir gran parte de sus puestos de control en la zona desmilitarizada tras la suspensión del acuerdo intercoreano alcanzado en 2018 para lograr una mejora de las relaciones entre ambos países. El líder de Corea del Norte, Kim Jong Un, ha vuelto a tildar los lazos entre los dos países como "hostiles" y ha buscado la fortificación de la frontera.

Las fuerzas surcoreanas han alertado en el pasado de la posibilidad de que las tropas norcoreanas estén colocando minas antipersona al sur de esta franja, que abarca unos 4 kilómetros de ancho y 250 kilómetros de largo.

Este incidente constituye la primera explosión detectada en el área desde noviembre de 2025. Un año antes, en agosto de 2015, un militar surcoreano perdió las dos extremidades inferiores durante una misión tras una explosión.