El brote de ébola en RDC roza el umbral de los 3.700 muertos, con cerca de 7.700 casos confirmados

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El brote de ébola declarado a mediados de mayo en el este de República Democrática del Congo (RDC) roza ya el umbral de los 3.700 muertos, según han confirmado las autoridades congoleñas, que cifran en cerca de 7.700 los casos confirmados, en medio de las alertas por la propagación del brote y la posibilidad de que supere las capacidades de respuesta.

El Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) ha señalado en su último boletín epidemiológico que hasta ahora se han confirmado 7.672 casos y 3.699 fallecidos, incluidos 58 casos y 23 fallecidos durante las últimas 24 horas, principalmente en la provincia de Ituri, epicentro del brote.

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Asimismo, ha señalado que durante el último días se han confirmado 15 altas de pacientes diagnosticados con ébola, lo que eleva a 1.879 las personas que han superado la enfermedad, con 886 hospitalizados o en aislamiento en estos momentos.

El INSP ha recalcado que, por ello, la tasa de letalidad hasta el momento se sitúa en el 48,2%, mientras que la tasa de seguimiento de los contactos es del 79,9%. Hasta la fecha se han registrado casos en siete provincias --Ituri, Kivu Norte, Kivu Sur, Tshopo, Alto Uélé, Bajo Uélé y Ubangi Bajo--, con afectaciones en 63 de sus 167 zonas sanitarias.

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"El desempeño de las investigaciones epidemiológicas sigue siendo satisfactorio, con un 97,7% de los casos sospechosos investigados, aunque la tasa de rastreo de contactos ha disminuido debido a una menor exhaustividad en varias zonas sanitarias", ha destacado el organismo, que destaca entre las prioridades "reforzar la preparación y la respuesta en las zonas del corredor fluvial y sus alrededores".

El brote en RDC es ya el más mortífero en la historia del país, superando el registrado entre 2018 y 2020, con las proyecciones apuntando a que podría llegar a superar al registrado entre 2014 y 2016 en África occidental, que dejó 28.616 casos y 11.325 fallecidos en Guinea, Liberia y Sierra Leona, según los datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

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RDC --que en diciembre de 2025 decretó el fin de otro brote, en este caso en Kasai-- es considerado el país con más experiencia del mundo en el manejo del virus del ébola, habiendo enfrentado más de una docena de brotes desde que se identificó el virus en 1976 en un doble brote que tuvo uno de sus epicentros en la localidad congoleña de Yambuku, a orillas del río Ébola, del que tomó el nombre la enfermedad.