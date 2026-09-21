Francia considera "real y documentada" la amenaza de guerra híbrida rusa

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París, 21 sep (EFE).- Francia enfrenta una "amenaza real y documentada" de guerra híbrida por parte de Rusia, afirmó el ministro del Interior, Laurent Nuñez, al defender las advertencias formuladas por el presidente Emmanuel Macron sobre la actividad rusa en Europa.

"No es propaganda", mantuvo Nuñez en una entrevista con BFMTV-RMC, en respuesta a las críticas de quienes consideran exageradas las alertas lanzadas por el presidente francés la semana pasada tras reunir a los jefes de los partidos políticos y candidatos al Elíseo en 2027.

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El ministro afirmó que la amenaza ha sido identificada por la mayoría de los servicios de inteligencia europeos y sostuvo que los recientes episodios registrados en otros países del continente justifican la preocupación de las autoridades francesas.

"Es una amenaza real, documentada, de guerra híbrida que lleva a cabo Rusia", recalcó el ministro de Interior.

Aun así, Nuñez distinguió entre la situación en Francia y otros países europeos y dijo que hasta ahora no se habían constatado sobrevuelos de drones vinculados a estas operaciones en territorio francés y que tampoco se habían registrado grandes actos de sabotaje.

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Ahora bien, Francia sí ha sufrido ataques informáticos, añadió, mientras que los incidentes registrados en otros países europeos son objeto de seguimiento por parte de las autoridades.

"No hemos constatado sobrevuelos de drones en Francia", dijo Nuñez. "No ha habido grandes sabotajes, pero sí hemos sufrido ciberataques. Lo que ocurre en Europa nos interpela", añadió.

El ministro defendió la necesidad de mantener la vigilancia ante una forma de confrontación que, según las autoridades francesas, puede combinar ataques informáticos, operaciones de desinformación, sabotaje y otras acciones destinadas a desestabilizar a los países europeos.

Las declaraciones se producen después de que Macron reuniera el viernes en el Palacio del Elíseo a dirigentes de los principales partidos políticos franceses para advertir sobre la evolución de las amenazas procedentes de Rusia y otros focos de tensión internacional que impactan en la seguridad y en los precios de la energía.

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El presidente francés tiene previsto conceder el jueves por la noche una entrevista conjunta a TF1 y France 2 para abordar estos asuntos. EFE