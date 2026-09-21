Société Générale aspira a elevar su rentabilidad al 14% y reducir un 2% sus costes, con recortes de plantilla

05/11/2018 Logo de Société Générale frente a un edificio. POLITICA ECONOMIA ESPAÑA EUROPA SOCIETE GENERALE

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El banco francés Société Générale ha presentado este lunes su hoja de ruta para 2029 con la que la entidad prevé incrementar la rentabilidad sobre activos tangibles (RoTE) entre el 13% y 14%, así como reducir sus gastos hasta un 2%, incluyendo la salida de parte de sus empleados.

De esta manera, el banco estima que su base de costes se situará por debajo de los 16.300 millones de euros, lo que supone una disminución de aproximadamente un 2% respecto del nivel previsto para 2026. En concreto, el grupo planea lograr una reducción neta de costes de unos 300 millones de euros para 2029, gracias a unos ahorros brutos previstos de aproximadamente 1.900 millones de euros, lo que compensará en gran medida el impacto de la inflación y las inversiones previstas para el periodo.

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Los ejes de este plan de ahorro estarán guiados por la reducción de costes aprovisionamiento, la optimización del gasto en tecnología gracias a la adopción de la IA y "una reducción prevista de la plantilla mediante la salida natural de empleados", sin que hayan dado más detalles sobre este recorte plantilla.

Igualmente, la RoTE para 2029 aspira a llegar hasta el 14%, mientras que a partir de 2030 y en años posteriores se espera que esta rentabilidad alcance niveles superiores al 15%. Por otra parte, la entidad distribuirá el exceso de capital de una ratio CET1 del 13%.

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Société Générale ha fijado su tasa de crecimiento anual en el 3% para el periodo comprendido entre 2026 y 2029 y alcanzar una relación de costes sobre ingresos del 55% en 2029.

Las acciones de la compañía repuntaban un 3% tras a apertura del mercado francés, una vez conocido el nuevo plan estratégico, de tal manera que el precio de los títulos se situaba en 74,78 euros, frente a 72,59 euros en los que cerró la pasada reunión.

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"Hoy iniciamos una nueva etapa. Nuestra ambición es clara: acelerar nuestro crecimiento rentable y mantener una rigurosa disciplina en materia de riesgos y costes. Esto nos permitirá alcanzar una alta rentabilidad, ofrecer nuevas oportunidades a nuestros equipos, aumentar nuestra capacidad para apoyar el crecimiento de nuestros clientes y ofrecer una atractiva política de distribución", ha destacado el consejero delegado de la firma, Slawomir Krupa.