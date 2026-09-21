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La Convención Mundial de Manufactura (WMC) 2026 se inaugura en Hefei, Anhui

PR Newswire

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HEFEI, China, 21 de septiembre de 2026

HEFEI, China, 21 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- La Convención Mundial de Manufactura (WMC, por sus siglas en inglés) 2026 se inauguró oficialmente en la mañana del 20 de septiembre en Hefei, bajo el lema "Manufactura Inteligente para un Mejor Futuro". Esta es la octava edición consecutiva del evento celebrada en Anhui. En esta ocasión, el Reino Unido actuó como país invitado de honor; Peter Wilson (魏磊), embajador del Reino Unido en China, pronunció un discurso durante el acto, mientras que Solange Amichia, representante del Ministerio de Estado adscrito a la Presidencia de Côte d'Ivoire (Costa de Marfil), dio lectura a una carta de felicitación del presidente marfileño.

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El evento reunió a más de mil invitados de todo el mundo, entre ellos más de 500 representantes extranjeros. Más de 40 empresas de Estados Unidos, Francia, Rusia y otros países participaron en la exposición como delegaciones. El área de exposición abarca 70.000 metros cuadrados, y se habilitó en el Parque Luogang una zona de exhibición interactiva de logros de los sistemas no tripulados para todos los espacios, junto con varias ruedas de negocios industriales transnacionales entre China y la Unión Europea, China y Francia, y China y el Reino Unido.

Los resultados de atracción de inversión del evento siguen siendo destacados. En la edición de 2025 se concretaron 735 proyectos, con una inversión total de 380.200 millones de yuanes; durante la preparación de la presente edición se han identificado 946 proyectos de cooperación, con un monto de inversión superior a 400.000 millones de yuanes; la mayoría corresponde a proyectos de las diez industrias emergentes. Al mismo tiempo, el evento sigue estableciendo contactos con seis tipos de actores del mercado: empresas estatales centrales, empresas privadas, empresas de capital extranjero, empresas de Hong Kong y Macao, empresas taiwanesas y empresas de chinos de ultramar.

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Los datos dan testimonio del crecimiento acelerado de la manufactura de Anhui. Los ingresos de las empresas industriales por encima del tamaño designado han superado consecutivamente dos umbrales de un billón de yuanes, y el índice de desarrollo de alta calidad de la industria manufacturera ha ascendido del 7.º al 5.º lugar a nivel nacional, consolidando a Anhui como líder industrial de la región centro-occidental de China. De enero a julio de 2026, el valor añadido de las empresas industriales por encima del tamaño designado de toda la provincia aumentó un 12,7% interanual, marcando un máximo en 58 meses; las ganancias industriales alcanzaron los 195.900 millones de yuanes, con un incremento interanual del 63,5 %, y la contribución de la industria al crecimiento del PIB provincial llegó al 58,3 %.

En los primeros siete meses de este año, el valor de producción de las industrias emergentes estratégicas de Anhui creció un 17,3 %, representando el 46,1 % del valor de producción de las industrias por encima del tamaño designado. La producción de vehículos de nueva energía, circuitos integrados y robots aumentó interanualmente un 27,5 %, 28,6 % y 32,8 %, respectivamente. Unas 17.000 empresas industriales por encima del tamaño designado han completado su transformación inteligente y digital. La provincia cuenta con ocho fábricas faro y ha acumulado 1.907 productos de las «tres primicias»: equipos pioneros, nuevos materiales de primera aplicación y software de primera versión.

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Anhui continuará posicionándose en nuevos sectores como los vehículos inteligentes conectados, los circuitos integrados y los robots, fomentará industrias del futuro como la cuántica, la biofabricación y el hidrógeno, y seguirá impulsando la transformación digital, inteligente y ecológica, con el fin de construir conglomerados de manufactura avanzada de nivel billonario.

La Convención Mundial de Manufactura 2026 constituye tanto una muestra integral de los logros acumulados por la manufactura de Anhui a lo largo de los años como un nuevo punto de partida para su integración profunda en las cadenas industriales globales y el aprovechamiento de nuevas oportunidades de desarrollo. (Corresponsales: Qin Bingyu, Bai Yong, Wu Min)

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FUENTE The 2026 World Manufacturing Convention