Agencias

Gal gana el Mundial sub-23 y Álvarez logra el bronce para España

Guardar

(Corrige título y texto. El ganador fue el neerlandés Ryan Gal)

Toronto (Canadá), 21 sep (EFE).- El neerlandés Ryan Gal se proclamó este lunes campeón mundial sub-23 de contrarreloj en Montreal, en una prueba en la que el español Héctor Álvarez consiguió la medalla de bronce.

PUBLICIDAD

Gal completó los 31,3 kilómetros del recorrido en 37 minutos, 26 segundos y 16 centésimas y aventajó en 7,01 segundos al italiano Nicolas Milesi, medalla de plata, y en 11,88 segundos a Álvarez.

El español, de 19 años, fue el más rápido en los dos primeros puntos intermedios, pero Gal recuperó terreno en la parte final de la prueba para hacerse con el maillot arcoíris.

El bronce de Álvarez es la tercera medalla de España en la historia de la contrarreloj masculina sub-23 de los Mundiales y la primera de ese metal.

Las otras dos medallas españolas fueron de oro. José Iván Gutiérrez se proclamó campeón mundial en 1999, en Treviso (Italia), mientras que Iván Romeo repitió el triunfo en 2024, en Zúrich.

El estadounidense Ashlin Barry terminó cuarto, a 33,78 segundos de Gal, y el danés Mads Landbo completó los cinco primeros puestos. EFE

Últimas Noticias

California declara la emergencia para prepararse ante la amenaza de un El Niño histórico

Infobae

La Iglesia mexicana pide a las autoridades y al pueblo "no acostumbrarse a la violencia"

Infobae

La subasta de casi 300 objetos de Brigitte Bardot roza el millón de euros en París

Infobae

Javier Tebas y Vicente del Bosque apadrinan la presentación de la Fundación Red Párkinson

Javier Tebas y Vicente del Bosque apadrinan la presentación de la Fundación Red Párkinson

Cámaras empresariales piden una respuesta urgente ante paros en el Puerto de Montevideo

Infobae