Gal gana el Mundial sub-23 y Álvarez logra el bronce para España

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(Corrige título y texto. El ganador fue el neerlandés Ryan Gal)

Toronto (Canadá), 21 sep (EFE).- El neerlandés Ryan Gal se proclamó este lunes campeón mundial sub-23 de contrarreloj en Montreal, en una prueba en la que el español Héctor Álvarez consiguió la medalla de bronce.

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Gal completó los 31,3 kilómetros del recorrido en 37 minutos, 26 segundos y 16 centésimas y aventajó en 7,01 segundos al italiano Nicolas Milesi, medalla de plata, y en 11,88 segundos a Álvarez.

El español, de 19 años, fue el más rápido en los dos primeros puntos intermedios, pero Gal recuperó terreno en la parte final de la prueba para hacerse con el maillot arcoíris.

El bronce de Álvarez es la tercera medalla de España en la historia de la contrarreloj masculina sub-23 de los Mundiales y la primera de ese metal.

Las otras dos medallas españolas fueron de oro. José Iván Gutiérrez se proclamó campeón mundial en 1999, en Treviso (Italia), mientras que Iván Romeo repitió el triunfo en 2024, en Zúrich.

El estadounidense Ashlin Barry terminó cuarto, a 33,78 segundos de Gal, y el danés Mads Landbo completó los cinco primeros puestos. EFE