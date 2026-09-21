Consum incrementa un 10% su donación de alimentos hasta las 5.920 toneladas

18/09/2026 Imagen de un establecimiento Consum COMUNIDAD VALENCIANA ESPAÑA EUROPA VALENCIA ECONOMIA SOCIEDAD CONSUM

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Consum ha donado 5.920 toneladas de alimentos a colectivos vulnerables a través de su Programa Profit entre febrero y agosto de 2026, un 10 por ciento más que en el mismo periodo del año anterior. Estas donaciones han contribuido a mejorar la alimentación de más de 59.200 personas al año y han evitado la emisión de más de 2.100 toneladas de CO2 que se habrían generado si esos alimentos se hubieran convertido en residuos. El valor total de los productos donados asciende a 20,3 millones de euros.

Coincidiendo con la 9ª Semana contra el Desperdicio Alimentario impulsada por la Asociación de Fabricantes y Distribuidores (AECOC), que se celebra del 21 al 30 de septiembre, Consum participa en la campaña de sensibilización compartiendo mensajes sobre "consumo responsable y consejos de aprovechamiento alimentario en su red de tiendas y a través de sus perfiles oficiales en redes sociales", según ha informado la cooperativa valenciana en un comunicado.

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El 77% de los alimentos donados por la cadena corresponde a productos frescos procedentes de las secciones de fruta y verdura, carnicería, charcutería, pescado envasado y horno. Además, cerca del 14% son productos refrigerados, un 8% pertenecen a alimentación y droguería y el 1% restante corresponde a artículos de bazar.

Según señala la cadena, su programa Profit es "fundamental" para canalizar los excedentes a colectivos en situación de vulnerabilidad dentro del Plan de Prevención del Desperdicio Alimentario de la Cooperativa. El proyecto cuenta con la colaboración diaria de entidades sociales, ONG, bancos de alimentos y comedores sociales que recogen los productos que Consum retira de la venta, pero que siguen siendo "perfectamente aptos para el consumo".

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Los alimentos donados mantienen íntegros tanto su envase como su etiquetado y proceden de todas las secciones de las tiendas, de las escuelas de frescos y de las plataformas logísticas de la cooperativa.

La implicación de más de 1.400 voluntarios de entidades y asociaciones que colaboran con Consum permite repartir diariamente estos alimentos entre las personas que los necesitan, favoreciendo que la ayuda llegue al entorno más próximo de los supermercados.

Durante el ejercicio 2025, Consum donó más de 9.300 toneladas de alimentos dentro del Programa Profit, por valor de 32,7 millones de euros. Gracias a estas donaciones y a la labor de los voluntarios, fue posible ayudar a unas 93.000 personas.

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