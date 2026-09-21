Catalonia Hotels impulsa la inserción laboral de jóvenes extutelados y vulnerables con su programa Stay & Care

21/09/2026 Catalonia Hotels SOCIEDAD ESPAÑA EUROPA MADRID ECONOMIA CATALONIA HOTELS

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La cadena Catalonia Hotels & Resorts ha anunciado la resolución de la primera convocatoria de alianzas de su programa de sostenibilidad 'Stay & Care', mediante la cual destinará 20.000 euros a la Fundació FC Barcelona y a la Fundación Integra para impulsar la formación e inserción laboral de jóvenes extutelados y personas en riesgo de exclusión social, según ha informado la hotelera en un comunicado.

La iniciativa, gestionada en colaboración con la Fundación migranodearena, ha seleccionado ambos proyectos entre 32 candidaturas de entidades sociales de toda España basándose en criterios de impacto social, empleabilidad y sostenibilidad.

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Cada una de las organizaciones receptoras percibirá una asignación de 10.000 euros.

A través del pilar 'Conectamos', la compañía no se limitará a la aportación de fondos, sino que ofrecerá prácticas profesionales en sus establecimientos turísticos para los beneficiarios del programa 'Joves Futur+' de la Fundació FC Barcelona y de los itinerarios de la Fundación Integra, acompañadas de actividades de voluntariado corporativo y tutorización por parte del personal de la cadena.

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La responsable de ESG de Catalonia Hotels & Resorts, Ximena Almela, ha subrayado el compromiso del grupo con la creación de oportunidades laborales en las comunidades locales donde opera. "Esta convocatoria refleja nuestro compromiso de Conectar con las personas: crear oportunidades de empleo, impulsar el desarrollo económico local y contribuir a una sociedad más inclusiva", asegura.

La red hotelera -que cuenta con 82 establecimientos y resorts repartidos en más de 25 destinos- consolida con este movimiento su estrategia de responsabilidad social corporativa.