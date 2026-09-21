California homenajeará a Dolly Parton con un día oficial cada 25 de septiembre

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Los Ángeles (EE.UU.), 21 sep (EFE).- California celebrará cada 25 de septiembre el Día de Dolly Parton en reconocimiento al legado que dejó en el estado y en el país la leyenda de la música country, fallecida el pasado 25 de agosto.

El gobernador de California, Gavin Newsom, promulgó este lunes la ley SB 931 que establece un día de celebración en honor a Parton, uno de los máximos iconos culturales de Estados Unidos.

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La fecha, el 25 de septiembre, fue elegida en honor a la popular canción de Parton ‘9 to 5’, ya que en el formato de fecha usado en EE.UU. (mes/día), se escribe “9/25”.

“Con este proyecto de ley, no solo establecemos un día para celebrar a Dolly Parton, sino que creamos un recordatorio anual para vivir como ella lo hizo: con alegría, gentileza y muchísimo corazón”, dijo Newsom en un comunicado sobre la artista fallecida a los 80 años.

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Parton, conocida como la ‘Reina del Country’, fue una de las intérpretes de música country más exitosas de la historia, con más de 100 millones de discos vendidos en todo el mundo.

A lo largo de sus seis décadas de carrera, logró 25 éxitos que alcanzaron el número uno, la mayor cantidad para una artista femenina de música country y recibió 11 premios Grammy.

Pero su legado más duradero está fuera de los escenarios. En 1995 creó la Dolly Parton’s Imagination Library, una iniciativa destinada a enviar gratuitamente un libro cada mes a niños desde su nacimiento hasta los cinco años, inspirada en su padre, que nunca aprendió a leer y a escribir.

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Su compromiso filantrópico también quedó patente durante la pandemia de covid-19, cuando donó un millón de dólares al Vanderbilt University Medical Center para financiar investigaciones que contribuyeron al desarrollo de vacunas contra la covid-19.

Reconocida con múltiples premios, Parton conservó durante toda su vida una imagen pública excepcionalmente positiva gracias a su humor, su cercanía y su decisión de evitar el enfrentamiento partidista, aunque ocasionalmente expresó posiciones sobre cuestiones sociales. EFE