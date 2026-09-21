AI denuncia cinco detenciones tras el registro en dos librerías independientes de Hong Kong

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Cinco personas han sido detenidas recientemente durante sendos registros practicados en dos librerías independientes de Hong Kong, una actuación que ha vuelto a despertar críticas por el empleo de la legislación de seguridad nacional y de las normas contra la sedición.

Amnistía Internacional ha cuestionado estas detenciones y ha defendido que quienes trabajan en establecimientos dedicados a la venta de libros no deberían ser privados de libertad por el mero hecho de desempeñar su actividad profesional.

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La organización ha subrayado que la utilización de los delitos relacionados con la sedición contra estos comercios evidencia, a su juicio, el alcance que ha adquirido el marco de seguridad reclama a las autoridades hongkonesas que pongan fin de forma inmediata a la aplicación de las leyes de seguridad nacional y sedición contra personas que ejercen sus derechos de manera pacífica.

Asimismo, ha pedido que se garantice que la población pueda acceder a contenidos nacional de Hong Kong como herramienta para restringir las voces críticas. Según Amnistía Internacional, estas medidas están contribuyendo también a reducir los espacios destinados al intercambio de ideas, al pensamiento independiente y al debate público.

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La entidad ha reclamado además a las autoridades hongkonesas que pongan fin de forma inmediata a la aplicación de leyes de seguridad nacional y sedición contra personas que ejercen sus derechos de manera pacífica, al tiempo que ha exigido que se garantice que la población pueda acceder a contenido, publicar materiales y compartir ideas sin exponerse a posibles detenciones.

El mensaje difundido junto al comunicado resume la preocupación de la organización por la situación de las librerías independientes. En él se enfatiza el hecho de que "en Hong Kong, te pueden criminalizar por lo que tienes en tu estantería".

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Amnistía Internacional ha añadido en ese mismo mensaje que el incremento de las actuaciones contra librerías independientes registrado durante este año refleja, en su interpretación, una transformación preocupante del territorio, "un lugar donde te pueden arrestar por un libro".