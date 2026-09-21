Mueren ocho personas por un incendio en una fábrica textil en el sureste de China

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Al menos ocho personas han muerto a causa de un incendio registrado en una fábrica textil en la ciudad china de Foshan, situada en la provincia de Cantón (sureste), según han confirmado las autoridades del gigante asiático.

Así, han indicado que el incendio se desató en torno a las 15.00 horas (hora local) del domingo e las instalaciones, donde aún están activos los trabajos de búsqueda y rescate, sin que por ahora se descarte que la cifra de víctimas pueda seguir aumentando.

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Las causas del suceso, que ha tenido lugar en el distrito de Shunde y ha dejado además un herido, aún no han sido determinadas. Shunde, situado a unos 20 kilómetros de la capital provincial, Cantón, es un importante centro manufacturero.