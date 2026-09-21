Anita Matamoros revela los detalles de la boda de Anna Ferrer Padilla: "Impresionante"

21/09/2026 Anita Matamoros. Después de 4 años de discreta relación, Anna Ferrer Padilla y Mario Cristóbal han puesto el broche de oro a su historia de amor dándose el 'sí quiero' en una romántica ceremonia en Cádiz -más concretamente en el exclusivo Trafalgar Polo Club en El Palmar de vejer de la Frontera-, tierra natal de la madre de la novia, Paz Padilla. Una boda en la que hubo de todo, incluso una caseta de feria con bingo y charanga, y en la que la pareja, enamoradísima, contó con la presencia de todos sus seres queridos, incluidos numerosos rostros conocidos como las también creadoras de contenido Anita Matamoros, Gemma Pinto, Marta Riumbau, Mery Turiel, o Marta Lozano. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD

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Después de 4 años de discreta relación, Anna Ferrer Padilla y Mario Cristóbal han puesto el broche de oro a su historia de amor dándose el 'sí quiero' en una romántica ceremonia en Cádiz -más concretamente en el exclusivo Trafalgar Polo Club en El Palmar de vejer de la Frontera-, tierra natal de la madre de la novia, Paz Padilla. Una boda en la que hubo de todo, incluso una caseta de feria con bingo y charanga, y en la que la pareja, enamoradísima, contó con la presencia de todos sus seres queridos, incluidos numerosos rostros conocidos como las también creadoras de contenido Anita Matamoros, Gemma Pinto, Marta Riumbau, Mery Turiel, o Marta Lozano.

Y ha sido la hija de Makoke y Kiko Matamoros la que, todavía emocionada y con una 'resaca' de felicidad imposible de disimular tras un fin de semana inolvidable acompañando a su íntima amiga en el día más feliz de su vida, ha revelado algunos detalles del enlace. Visiblemente cansada a su regreso a Madrid este domingo y algo afónica debido a la fiesta que se alargó hasta altas horas de la madrugada, Anita ha revelado en una palabra cómo se lo han pasado: "Increíble". "Increíble, o sea de las bodas más divertidas, por no decir la más divertida, en la que he estado" ha asegurado con una sonrisa.

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"Fue todo impresionante. Anna estaba preciosa no, lo que viene, después todos los vestidos eran preciosos, incluso era el de la preboda también, fue muy divertido, muy guay" ha añadido, desvelando además el protagonismo que Paz -que ejerció de madrina de su hija y ofreció un discurso que hizo estallar tanto en carcajadas como en lágrimas a los invitados- tuvo en la boda. "Fue emotivo y divertido, que eso es la especialidad de Paz, es lo que iba a decir" ha confirmado.

Además, Anita ha dejado claro que a pesar de lo enamorada que está de su novio Johhny Garso, Anna no le dio el ramo de novia porque no tiene en mente ser la próxima en vestirse de novia: "No, qué empeñados estáis todos con que me case, que yo todavía no me quiero casar". "No doy pie con bola. Bueno estoy muy resacosa, tengo miedo del parquing, me voy a ver cuántos riñones me van a quitar por lo menos dos" ha bromeado.

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