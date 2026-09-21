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Arc XP lanza Compass: una página de inicio que sabe quién la lee y una sala de redacción que sigue decidiendo qué noticias aparecen en portada

PR Newswire

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WASHINGTON, 21 de septiembre de 2026

Arc XP Compass reconoce a los lectores habituales, recuerda lo último que leyeron y les muestra lo que se han perdido. Los editores siguen siendo quienes deciden qué noticias aparecen en portada.

WASHINGTON, 21 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- Arc XP, la plataforma de tecnología multimedia desarrollada por The Washington Post, ha lanzado Arc XP Compass, un motor de personalización para las páginas de inicio de noticias y las portadas de las secciones. Arc XP Compass distingue a un lector habitual de uno que visita la página por primera vez, recuerda lo último que leyó cada uno y reorganiza la página en función de ello. Es la experiencia a la que Instagram y TikTok han acostumbrado a toda una generación, aplicada a las noticias. La diferencia radica en quién establece las prioridades: los editores siguen decidiendo qué noticias aparecen en portada.

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Las editoriales acaban de dar un paso decisivo. Las redes sociales y las plataformas de video han superado, por primera vez, a los propios sitios web y aplicaciones de las editoriales como la forma más habitual en que la gente se informa, ya que las utiliza el 54 % de los encuestados en 48 mercados, frente al 51 % que recurre a los sitios web y aplicaciones de las organizaciones de noticias, según el Informe sobre Noticias Digitales 2026 del Instituto Reuters para el Estudio del Periodismo.

La función Catch Me Up es el ejemplo más claro. El lunes se declara un incendio forestal y, esa misma noche, una lectora acata las primeras órdenes de evacuación. La mujer se mantiene alejada de las noticias durante tres días. Para el jueves, la noticia se ha actualizado cuatro veces: se mantuvieron líneas de contención, se autorizó el regreso a dos barrios, el condado abrió una investigación sobre la empresa de servicios públicos local y se revisó el recuento de víctimas. Arc XP Compass sabe que la mujer visitó el sitio web el lunes sobre el incendio y dónde se detuvo, y comienza con un resumen de lo que ha cambiado mientras se mantuvo alejada, en orden cronológico, elaborado a partir de los propios reportes de la redacción en lugar de un resumen generado automáticamente. Quien visita el lugar por primera vez no se da cuenta de nada de eso.

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Detrás de ese resumen, todas las actualizaciones sobre el incendio se recogen en una única línea narrativa denominada Dynamic Timelines, en lugar de estar dispersas en una docena de enlaces distintos. Los editores siguen llevando las riendas: Los Controles de prioridad editorial les permiten destacar, potenciar u ocultar cualquier noticia directamente, de modo que la personalización nunca se aleje del criterio propio de la redacción.

La presión se concentra entre los lectores más jóvenes. Entre los jóvenes de entre 18 y 24 años, el 52 % señala ahora las redes sociales, las plataformas de video o los chatbots con IA como su principal forma de informarse, 32 puntos por delante de la siguiente fuente. Los sitios web y las aplicaciones de las propias editoriales ya no son la principal fuente de noticias para ningún grupo de edad a nivel mundial. El 10 % de la población mundial utilizó la semana pasada un chatbot de IA independiente para leer noticias, lo que supone un aumento respecto al 7 % registrado un año antes, un porcentaje que alcanza el 16 % entre los menores de 35 años. El tráfico procedente de enlaces externos también es frágil: El tráfico procedente de Google Discover hacia Reach, la mayor editorial de noticias comerciales del Reino Unido, se redujo un 46 % en la segunda mitad de 2025, según la información facilitada por la empresa a sus inversores.

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Un chatbot de uso general no puede reproducir lo que una redacción ha ido construyendo a lo largo de los años: una línea o voz editorial, la confianza de los lectores y un archivo con sus propios reportajes. La confianza mundial en las respuestas de los chatbots con IA se sitúa en el 20 %, frente al 37 % que suscitan las noticias en general. Arc XP denomina a este enfoque "descubrimiento adaptativo".

Arc XP Compass es independiente de la plataforma. Funciona con cualquier sistema de gestión de contenidos o infraestructura de distribución, independientemente de si la redacción gestiona el resto de su sitio web mediante la plataforma híbrida de gestión de contenidos Arc XP.

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"Las editoriales no quieren dejar que la relación con sus lectores dependa del algoritmo de otra persona. Quieren una versión mejorada de su propia página de inicio", afirmó Ryan Gladstone, director de ingeniería de producto de Arc XP. "Arc XP Compass permite que las prioridades de la redacción marquen el rumbo de la experiencia, sin dejar de retomar la lectura justo donde la dejó cada lector. Un chatbot no puede hacer eso, y un motor de recomendaciones genérico no tendrá en cuenta la línea editorial".

DisponibilidadArc XP Compass estará disponible de forma general a partir de septiembre de 2026. Para ver un breve video sobre Arc XP Compass, visite: https://hubs.la/Q04xNZX50

Acerca de Arc XPArc XP es la plataforma para medios modernos desarrollada en el seno de The Washington Post, donde sigue utilizándose en la actualidad. Las redacciones, las editoriales digitales y las cadenas de televisión utilizan Arc XP para publicar más rápido, gestionar directamente la relación con su audiencia y diversificar sus fuentes de ingresos, entre ellas The Irish Times, Libération, L'Express, Madsack, Graham Media Group y Sky News. Arc Intelligence adapta la inteligencia artificial a las normas de contenido y gobernanza propias de cada organización, de modo que los editores mantienen el control sobre lo que se publica. Arc XP da soporte a más de 3000 sitios web en todo el mundo, con un proceso de migración contrastado por los editores que ya han dado el paso. Más información en www.arcxp.com.

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Fuentes de las estadísticas citadas: Reuters Institute for the Study of Journalism, Digital News Report 2026 (reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/digital-news-report/2026). Cifra de audiencia según datos publicados por Press Gazette el 3 de marzo de 2026 y citados en el mismo informe.

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FUENTE Arc XP