Agencias

Zelenski dice habló con Trump y que se reunirán en Nueva York

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Redacción Internacional, 20 sep (EFE).- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, aseguró este domingo que se reunirá con su homólogo estadounidense, Donald Trump, en Nueva York, donde el lunes inicia la Asamblea General de las Naciones Unidas.

"Acabo de hablar con el presidente Trump. Una conversación importante, hablamos de muchas cosas. Acordamos encontrarnos en Nueva York, y el encuentro podría cambiar muchas cosas", publicó Zelenski en su cuenta de X.

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El mensaje llega después de un masivo ataque con drones y misiles lanzado desde Ucrania contra Rusia, que ha dejado tres muertos y una veintena de heridos y que, según Kiev, golpeó la industria petrolera y centros logísticos de Moscú.

Zelenski aseguró que hay "ideas para desescalar" el conflicto y para "abordar problemas fundamentales en seguridad" con Estados Unidos.

"Estamos listos para tomar pasos importantes", agregó el mandatario ucraniano.

Gran parte de los líderes europeos se dará cita en Nueva York, donde está previsto que celebren un Consejo de Seguridad sobre la guerra en Ucrania para arropar a Zelenski en un momento en el que, según dijo António Guterres, secretario general de la ONU, el conflicto escala cada día a una situación peor.

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El presidente ruso, Vladímir Putin, no asistirá a la cumbre de las Naciones Unidas. EFE

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