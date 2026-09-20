Agencias

Al menos cinco civiles muertos en ataques rusos en la región ucraniana de Sumi

20/09/2026 Ataque ruso en Sumi (Ucrania). Al menos cinco civiles han fallecido durante las últimas horas en la región ucraniana de Sumi como consecuencia de ataques de las Fuerzas Armadas rusas, según información oficial. POLITICA EUROPA UCRANIA GOBIERNO MILITAR DE SUMI
20/09/2026 Ataque ruso en Sumi (Ucrania). Al menos cinco civiles han fallecido durante las últimas horas en la región ucraniana de Sumi como consecuencia de ataques de las Fuerzas Armadas rusas, según información oficial. POLITICA EUROPA UCRANIA GOBIERNO MILITAR DE SUMI
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Al menos cinco civiles han fallecido durante las últimas horas en la región ucraniana de Sumi como consecuencia de ataques de las Fuerzas Armadas rusas, según información oficial.

"Dos hombres de 58 y 45 años y dos mujers de 56 y 76 años han muerto en Sveska tras el impacto de un dron enemigo contra un coche", ha informado el gobierno militar regional de Sumi en un comunicado.

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Por otra parte, una mujer ha muerto como consecuencia de las heridas sufridas después del impacto de dos drones contra una zona residencial de Sumi. Su marido, de 41 años, ha resultado herido por la metralla y está hospitalizado.

Además, las autoridades ucranianas han informado de al menos cuatro heridos, incluido un menor de 13 años, como consecuencia del fuego de artillería en esa misma zona.

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