Tatiana Calderón, primera mujer en ganar una carrera en la historia de la NASCAR Brasil

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Redacción Deportes, 20 sep (EFE).- La colombiana Tatiana Calderón hizo historia este fin de semana en la NASCAR Brasil, en el óvalo del Circuito dos Cristais, en Curvelo (Minas Gerais), al convertirse en la primera mujer en ganar una carrera en la historia de este campeonato.

Calderón ganó la segunda carrera del fin de semana gracias a una remontada que la llevó al primer puesto y le aseguró un puesto entre las finalistas de los 'playoffs' del campeonato, informa su equipo.

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"Hacer historia como la primera mujer en ganar una carrera de la NASCAR Brasil es algo que recordaré para siempre. Gracias a todos mis patrocinadores y a todas las personas que siempre han creído en mí", dijo la colombiana.

La victoria también aseguró el puesto de Tatiana Calderón entre los 12 pilotos que competirán por el campeonato de la NASCAR Brasil en las dos últimas rondas.

A principios de este año, Tatiana también se alzó con la victoria en el GT Challenge de las Américas, celebrado en Guyana, con Nacent Racing.

La próxima carrera de Calderón tendrá lugar en Puebla (México), en el marco del GT Challenge de las Américas, con el equipo Nacent Racing. EFE