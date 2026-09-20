2-3. Remiro salva el triunfo de la Real Sociedad en Mestalla tras un final frenético

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Valencia, 20 sep (EFE).- El guardameta Alex Remiro sostuvo este domingo a la Real Sociedad con una parada salvadora en los últimos minutos para asegurar la victoria de los donostiarras en Mestalla tras un partido en el que el Valencia luchó hasta el final, que fue frenético.

Luka Sucic adelantó al equipo vasco con un golazo en el minuto 26 que empató el canterano Aarón Mayol tras el descanso. Ya en el 75, Carlos Soler volvió a poner por delante a la Real Sociedad de penalti y en Beitia marcó en propia puerta en el 84 para poner el 2-2. En el 91, Barrene marcó el gol definitivo y Alex Remiro hizo una gran parada a Aimar Blázquez para guardar el triunfo.

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