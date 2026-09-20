Universitario sufre goleada de Garcilaso que lo manda al segundo lugar

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Lima, 20 sep (EFE).- Universitario de Deportes sufrió una goleada de 4-0 por parte del Deportivo Garcilaso en el Cusco, que lo mandó al segundo puesto en la tabla de posiciones, detrás del equipo incaico, mientras que Sporting Cristal ganó por 3-1 a Atlético Grau al completarse este domingo la décima fecha del torneo Clausura de Perú.

La 'U' tuvo que ceder el sábado el comando del torneo a Garcilaso, que fue un contundente ganador en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, en la surandina Cusco, y que sumó 22 puntos con esa victoria.

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Los goles de Garcilaso fueron de Aldair Salazar, Kevin Sandoval, el uruguayo Agustín González y el argentino Facundo Castelli.

El director técnico de Universitario, el argentino Héctor Cúper, reconoció que cometieron "todos los errores que un equipo puede hacer en una temporada".

"Realmente me preocupa porque hemos recibido muchos goles, aunque también los hemos hecho. Pero lo de hoy es muy difícil de explicar y de entender qué es lo que nos pasó, porque hoy faltó de todo", manifestó el técnico sobre la abultada derrota del vigente tricampeón nacional.

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A su vez, el entrenador de Garcilaso, el argentino Lisandro Greppo, comentó que el encuentro del sábado ante la 'U' era un "partido bisagra para nosotros, para ponernos en una posición ahí expectante", teniendo en consideración que restan siete partidos.

"Más allá de tener un mensaje de humildad y de los pies sobre la tierra, somos conscientes de que tenemos que asumir la posición que tenemos y enfrentarla", añadió Greppo en declaraciones a los medios locales.

El tercero de la tabla es Sporting Cristal que venció por 3-1 a Atlético Grau con anotaciones de Rafael Lutiger, Luis Iberico y Michael Hoyos, mientras que el paraguayo Adrián Fernández descontó para el equipo norteño.

En otros resultados, Alianza Lima ganó el viernes por 2-0 al colista ADT en su estadio Alejandro Villanueva, del distrito de La Victoria, con goles de Marco Huamán y el ecuatoriano Eryck Castillo.

Con ese triunfo, los blanquiazules se ubicaron en la novena posición con 16 puntos.

Ese mismo día, Alianza Atlético venció por 2-1 a Comerciantes Unidos con anotaciones del colombiano Jairo Molina y el ecuatoriano Cristian Penilla de tiro penal, en tanto que Jean Carlo Olivares anotó para Comerciantes y el uruguayo Agustín Rodríguez da Luz fue expulsado en el primer tiempo.

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Por otro lado, Cusco FC se impuso, de visita a FC Cajamarca con dos goles anotados por los argentinos Iván Colman y Facundo Callejo de penal, mientras que Mauricio Arrasco descontó para Cajamarca.

También en otro partido del sábado, Melgar igualó 1-1 con Sport Boys con goles de Jhonny Vidales y el argentino Hernán da Campo, respectivamente.

En los últimos encuentros de la fecha 10, Sport Huancayo ganó por 3-2 a UTC por intervención de Marcelo Gaona, el argentino boliviano Javier Andrés Sanguinetti de penal y el ecuatoriano Daniel Porozo.

El ecuatoriano Marlon de Jesús abrió el marcador al primer minuto de juego para UTC y cerró con un tiro penal a los 83 minutos.

El cierre de la jornada lo decretó el Juan Pablo II con una goleada por 4-0 a CD Moquegua en el estadio de Chongoyape.

Los goles fueron anotados por Erinson Ramírez, Mateo Rodríguez, Janio Pósito de penal, y un autogol del paraguayo Cristian Enciso. EFE