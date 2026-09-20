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David Ferrer elogia a los jugadores jóvenes: "Me he llevado una grata sorpresa"

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El seleccionador español masculino de tenis, David Ferrer, se ha "llevado una grata sorpresa" de su equipo tras lograr billete para la Final 8 de la Copa Davis, habiendo ganado a Chile por un rotundo 0-4 en la segunda ronda clasificatoria gracias a sus triunfos de este domingo.

"Al final ha salido todo muy bien, los jugadores han estado a un grandísimo nivel y puedo estar muy orgulloso de tener a jugadores jóvenes que era la primera vez que jugaban en el equipo español de Copa Davis", comentó Ferrer a los medios oficiales de la Real Federación Española de Tenis (RFET) desde el Parque Estadio Nacional de Santiago.

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"Me he llevado una grata sorpresa y estoy feliz por ellos, por clasificarnos y tener otra oportunidad en Bolonia", zanjó Ferrer en sus breves declaraciones facilitadas por la RFET desde la capital chilena.

Junto a la selección española, este fin de semana se clasificaron Alemania, Austria, Canadá, Chequia, Corea del Sur y Gran Bretaña, además de la campeona Italia, que volverá a ejercer de anfitriona. El sorteo de emparejamientos se realizará el próximo martes (12:00 horas) en Bolonia.

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