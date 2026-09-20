Boca derrota a domicilio a San Lorenzo y sigue en gran momento

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Buenos Aires, 20 sep (EFE).- Boca Juniors derrotó este domingo a domicilio por 0-2 a San Lorenzo en la décima jornada del Torneo Clausura y extendió su buen momento, que también incluye la clasificación a las semifinales de la Copa Sudamericana y los cuartos de final de la Copa Argentina.

Con goles de Leandro Lozano y el uruguayo Miguel Ángel Merentiel, el ‘Xeneize’ se impuso ante un rival que tuvo desde el minuto 31 un jugador menos por la expulsión de Manuel Insaurralde.

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En otros partidos de este domingo, Rosario Central se impuso por 1-0 a Argentinos Juniors con gol de Ignacio Ovando, mientras que Newell’s Old Boys venció por 0-1 a Platense con tanto de Santiago Solari.

Esta fecha también registró entre viernes y sábado el triunfo 3-1 de Racing Club sobre Sarmiento de Junín, la victoria 1-2 de Independiente ante Unión en Santa Fe y la inesperada derrota 1-2 de River Plate como local ante Huracán.

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Instituto, que el sábado venció por 3-1 a Talleres en el clásico cordobés, es líder de la Zona A con 22 puntos, mientras que Argentinos Juniors y Rosario Central comparten la primera posición del Grupo B con 18 unidades. EFE