Los escoceses en pie de guerra contra la nueva protección concedida al whisky inglés

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Susana Blaya

Glasgow (R.Unido), 20 sep (EFE).- Nadie duda que el whisky por excelencia es el escocés, y hasta puede considerarse el irlandés; por ello, la concesión del Gobierno británico de una etiqueta protegida de "whisky inglés" ha puesto en pie de guerra a la industria escocesa del ramo.

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Los garantes de la pureza del whisky', una seña de identidad para Escocia, temen que las reglas sobre la denominación "single malt" confundan a los consumidores y perjudiquen la reputación del "Scotch".

El Ejecutivo británico aprobó el pasado 11 de septiembre la solicitud para reconocer al "English Whisky" como indicación geográfica (GI), una figura que protege productos vinculados a un origen geográfico.

La protección entrará en vigor el 1 de octubre, cuando el nombre sea incorporado al registro británico.

El whisky inglés se sumará así a los whiskies escocés, galés e irlandés entre las categorías reconocidas y protegidas en el Reino Unido.

La Scotch Whisky Association (SWA), principal patronal del sector escocés, se declaró "profundamente preocupada" por la decisión: "No nos oponemos al principio de una indicación geográfica para el whisky inglés y, de hecho, ayudamos en su redacción inicial", indicó la asociación.

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Pero la disputa se centra ahora en qué puede venderse como "single malt". Para el whisky escocés de esta categoría, la maceración, fermentación y destilación deben realizarse en una única destilería en Escocia y la destilación se realiza en alambiques de cobre.

La SWA sostiene que las normas inglesas permiten que parte del proceso se realice fuera de la destilería y considera que esto "socava la definición establecida de 'single malt'", confunde a los consumidores y pone en peligro la reputación de la categoría. La asociación ya había planteado esta objeción durante la consulta de 2025.

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Según la SWA, más del 90 % del "single malt" mundial y más del 95 % del producido en el Reino Unido es escocés.

El Gobierno escocés se sumó este viernes a las críticas y pidió formalmente al Ejecutivo británico que revierta aspectos de la decisión. El ministro escocés de Economía, Turismo y Transporte, Stephen Flynn, calificó la medida de "totalmente inaceptable" y advirtió de que podría tener "efectos devastadores" sobre la industria.

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Flynn cuestionó también la eliminación del requisito de utilizar alambiques de cobre para el whisky de malta y pidió que los cuatro territorios británicos puedan estudiar conjuntamente cambios de esta importancia.

El sector sustenta unos 41.000 empleos en Escocia y 66.000 en el conjunto del Reino Unido y exporta productos por valor de 5.400 millones de libras (cerca de 6.297 millones de euros), según el Gobierno escocés.

La consejera delegada de la English Whisky Guild, Morag Garden, rechazó las críticas y aseguró a EFE que encuentra las objeciones "algo desconcertantes".

Garden explicó que la nueva indicación geográfica regula prácticas que la industria inglesa utiliza desde 2003 y que, sin esta protección, podrían continuar sin regulación. De las alrededor de 70 destilerías inglesas, añadió, la controversia afecta únicamente a doce.

También defendió que "single malt" no constituye una categoría legal separada, sino que combina dos descriptores, "single" y "malt".

"Si un whisky se produce en una sola destilería y está elaborado con un 100 % de cebada malteada, cumple esos requisitos", afirmó Garden, quien señaló que las autoridades no encontraron base legal para aceptar la objeción de la SWA.

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El Gobierno británico presenta la nueva protección como un reconocimiento a un sector en expansión: Inglaterra cuenta con más de 70 destilerías, frente a 46 en 2023, y exporta whisky a más de 30 países.

La SWA, por su parte, indicó que tras sus conversaciones con el Gobierno británico estudia ahora "su posición y los próximos pasos". EFE

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