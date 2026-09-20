Irán reitera que no reabrirá el estrecho de Ormuz hasta que no se cumplan sus condiciones

15/09/2026 September 15, 2026, Tehran, Iran: Iranian Parliament Speaker Mohammad Bagher Ghalibaf sits beside an Iranian flag during a meeting with a Patriotic Union of Kurdistan delegation in Tehran, Iran, on September 15, 2026. According to the Patriotic Union of Kurdistan, the talks focused on bilateral relations and ways to strengthen cooperation, while Talabani said the Kurdistan Region should not become part of wars or conflicts and called for efforts to reduce tensions. POLITICA Icana / Zuma Press / Europa Press

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El presidente del Parlamento de Irán, Mohamad Baqer Qalibaf, ha reiterado este domingo que no se permitirá el libre tránsito por el estrecho de Ormuz hasta que no se acepten las condiciones planteadas por Teherán, entre las cuales están el levantamiento de las sanciones y el fin de las hostilidades.

"Durante los últimos siete meses hemos demostrado que no nos rendimos ante la agresión", ha expresado Qalibaf durante una sesión del Parlamento, desde donde ha explicado la necesidad luchar y negociar al mismo tiempo.

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"Rechazar cualquier interacción o diplomacia, sin sopesar las probabilidades, conduce en la práctica al país hacia el desgaste y a una guerra sin fin", ha advertido el presidente del Parlamento, que ha afeado también a quienes subestiman la capacidad de las Fuerzas Armadas iraníes y apuestan por la rendición.

Se trata de dos errores que, por un lado, mantienen a Irán "en una crisis permanente" y, por otro, "entrega los recursos nacionales y la dignidad al enemigo", que "sabe muy bien" que mientras no se cumplan las condiciones, no se reconozcan los derechos legítimos del pueblo iraní y no se apliquen los compromisos de Estados Unidos, "no habrá margen alguno para abrir el estrecho de Ormuz".

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En ese sentido, Qalibaf ha advertido de que Irán tiene la capacidad para "hacer retroceder al enemigo y asestarle golpes contundentes" como paso previo a cualquier negociación a fin de "consolidar esas ventajas" en una hipotética mesa de negociación, según recoge la agencia de noticias Fars.

"El antiguo orden estadounidense en Asia Occidental se ha derrumbado y los países islámicos de la región deben consolidar uno nuevo (...) demostraremos que el camino del futuro no se determinará mediante súplicas, sino con racionalidad, valor y lucha", ha enfatizad el presidente del Parlamento iraní.

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