Zelenski reporta golpes a industria petrolera y a centró logístico en ataque a Moscú

Guardar

Berlín, 20 sep (EFE).- El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, reportó este domingo golpes contra instalaciones claves de la industria petrolera rusa y un centro logístico lo que, dijo, representa miles de millones de dólares menos para la maquinaria de guerra del Kremlin.

"Una de las instalaciones claves de la industria petrolera rusa y un centro logístico del agresor fueron alcanzados. Eso representa miles de millones de dolares con la que se mantiene la maquinaria de guerra", dijo Zelenski en su cuenta de X.

PUBLICIDAD

El presidente agregó que en el ataque se utilizaron diversos sistemas como Fp-1, RZ-100, MICH.2000, Palianitisia, Vendetta, Liutyi, Bars, Flamingo y Pelican.

"Agradezco a nuestros guerreros por su precisión, al servicio de seguridad de Ucrania junto con las fuerzas de sistemas no tripulados, a las tropas de operaciones especiales, el contraespionaje militar y a los servicios secretos para el extranjero", afirmó Zelenski.

PUBLICIDAD

Asímismo, el mandatario dijo que se había atacado otra instalación en la región de Wronesch y llamó a Moscú a poner fin a la guerra.

"Moscú tiene que terminar su guerra brutal y elegir la paz en lugar de crear una defensa aérea de varios anillos en menoscabo de otras regiones. Hay propuestas para una desescalada que están sobre la mesa en ámbitos como la energía o la seguridad alimentaria", sostuvo.

PUBLICIDAD

"Lo que falta es voluntad política. Agradezco a todos los que fortalecen las capacidades de largo alcance de Ucrania", añadió.EFE