Laprovittola: "Estaba mucho más motivado de lo que Sekulic pensaba"

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El jugador argentino y flamante MVP del Asisa Joventut, Nico Laprovittola, valoró con entusiasmo el título de la Supercopa Endesa conquistado ante el Barça (101-87) y no escondió el estímulo especial que le supuso medirse a su exequipo, asegurando con rotundidad que estaba "mucho más motivado de lo que Sekulic pensaba", al tiempo que reconoció que ni en sus mejores sueños esperaba una reaparición con la 'Penya' tan festiva y repleta de récords.

"Parece que no hayan pasado estos siete años, habiendo pasado por un montón de cosas de por medio. Volver y que haya ocurrido lo de este fin de semana no estaba en los planes; no me lo esperaba. Pensaba que podíamos ganar, pero no la fiesta que hicimos este fin de semana. Ojalá todo se mantenga así y sigamos creciendo", manifestó el internacional argentino en rueda de prensa tras ser MVP del torneo.

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Preguntado por el morbo de enfrentarse al conjunto azulgrana apenas unos meses después de su salida del Palau Blaugrana, el director de juego de Morón fue transparente sobre su proceso estival. "Sin duda que sí había una motivación extra. Me costó muchísimo este verano asimilarlo, son cosas que pasan y uno tiene que seguir, pero estaba mucho más motivado de lo que Sekulic pensaba", afirmó.

Todo ello con una sonrisa en los labios, antes de quitarse mérito individual tras pulverizar varios registros históricos: "Todos los récords son gracias a mi familia y al equipo, no sé cómo pasó pero aquí estamos".

Asimismo, Laprovittola instó al vestuario verdinegro a utilizar este éxito en el Olímpic como una palanca competitiva para el resto del curso. "Me gustaría valorar todo el fin de semana. Hemos demostrado lo que somos, la 'Penya' que queremos ser mucho tiempo y toda la temporada. Va a ser difícil mantenerlo, pero tenemos un gran equipo, afición y club, y ojalá esto nos dé un impulso muy grande", analizó, remarcando que supieron "aprovechar la oportunidad" en un torneo de dos partidos ante rivales "que aún se están armando".

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"La 'Penya' ha crecido, ha sabido jugar contra equipos de Euroliga, y ya el año pasado en el 'Playoff' ganó a Baskonia. Lo que tenemos que hacer es seguir trabajando e ir a por esas oportunidades, aprender de este torneo y empezar a trabajar en lo que viene, porque tenemos una temporada muy larga", concluyó el gran héroe de la velada en Badalona.