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Solución de AIDC de Huawei interactiva con la red eléctrica: dar forma al nuevo paradigma de la infraestructura de la IA

PR Newswire

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SHANGHÁI, 20 de septiembre de 2026

SHANGHÁI, 20 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- HUAWEI CONNECT 2026 dio comienzo en Shanghái, y la HUAWEI AIDC Facility Summit (Cumbre de HUAWEI sobre Instalaciones AIDC) se celebró en paralelo al evento. Huawei ha presentado su solución de centros de datos de IA (AIDC) interactiva con la red eléctrica, estableciendo un nuevo paradigma para la infraestructura de IA con el fin de maximizar el número de tokens por vatio.

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Hou Jinlong, director de la Junta de Huawei y presidente de Huawei Digital Power, pronunció el discurso de apertura de la cumbre. Compartió cuatro ideas sobre innovación arquitectónica y diseño sistemático para abordar los retos de la construcción en el ámbito de los AIDC, tales como la obtención de energía, la calidad de la energía, el suministro eléctrico de los racks y la disipación del calor, así como la ejecución de los proyectos de ingeniería.

En primer lugar, la innovadora arquitectura de alimentación y la refrigeración líquida garantizan un suministro eléctrico estable y una disipación eficaz del calor, lo que proporciona una fiabilidad y una eficiencia totales. En segundo lugar, un sistema híbrido de almacenamiento de energía de varias capas absorbe las fluctuaciones locales de potencia, lo que mejora la calidad de la energía de los AIDC y su amigabilidad con la red eléctrica. En tercer lugar, la sinergia entre la electricidad y la informática, así como la interacción entre el suministro y el consumo, permiten que los AIDC pasen de ser cargas rígidas a convertirse en una parte integral del nuevo sistema eléctrico. En cuarto lugar, la innovación en los métodos de construcción y la entrega modular, prefabricada y basada en productos acortan considerablemente los plazos de entrega.

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Hou destacó que maximizar el número de tokens por vatio y minimizar los costos por token será la clave de la competitividad de las fábricas de cómputo.

Se presenta la solución de AIDC interactiva con la red eléctrica de Huawei

Bob He, vicepresidente de Huawei Digital Power, afirmó que, a medida que aumenta la cuota de las energías renovables, la red eléctrica presenta características cada vez más marcadas de la electrónica de potencia. Debido a las rápidas y pronunciadas fluctuaciones de potencia que se producen en las cargas de trabajo de IA, la infraestructura informática y energética ya no están separadas, sino estrechamente coordinadas. Aprovechando las innovaciones "3+1", Huawei desarrolla una solución de AIDC interactiva con la red eléctrica que es altamente fiable, eficiente desde el punto de vista energético, de rápida implementación y compatible con la red, con el fin de maximizar el número de tokens por vatio.

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En el ámbito de los vatios, Huawei propone una arquitectura de suministro de energía MIMO orientada al futuro. Para hacer frente a los retos del sector, Huawei ha lanzado la solución AIDC 1.0 interactiva con la red eléctrica. Mediante la integración de sistemas UPS amigables con la red eléctrica, baterías de litio inteligentes y sistemas de almacenamiento de energía que contribuyen a la formación de la red, la solución permite a los AIDC adaptarse a la red eléctrica y prestarle apoyo, al tiempo que suaviza las fluctuaciones en la carga de trabajo de la IA. En el ámbito de la refrigeración, Huawei ha lanzado un sistema de refrigeración líquida basado en inteligencia artificial, capaz de predecir el estado de los fluidos de trabajo y facilitar el mantenimiento predictivo.

Según He, la ventaja única de Huawei radica en sus capacidades energéticas de extremo a extremo y de inteligencia artificial de pila completa.

Sinergia entre cómputo y la electricidad: sentar bases sólidas para la era de la inteligencia artificial

El auge de la inteligencia artificial ha provocado un fuerte aumento del número de tokens, lo que plantea mayores exigencias a la infraestructura de la inteligencia artificial. Xia Qin, experto jefe de Planificación Estratégica de Computación de Huawei, señaló que los AIDC están evolucionando hacia una arquitectura integrada y coordinada de computación, red y almacenamiento, y que la energía es fundamental para la infraestructura. Un sistema energético altamente fiable, energéticamente eficiente y de rápida implementación permite que los clústeres de computación de IA a hiperescala funcionen de forma fiable, lo que sienta una base sólida para el entrenamiento y la inferencia a gran escala en la era de los agentes.

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Los centros de datos tradicionales tienen una interacción limitada con la red eléctrica. Sin embargo, las cargas de trabajo de IA son propensas a sufrir cambios frecuentes, lo que puede provocar fácilmente problemas en el funcionamiento de la red, como desconexiones de la red y oscilaciones inestables de banda ancha. Josh Chen, fundador y presidente de VNET Group, afirmó que las fuentes de energía, los campus y los edificios pueden redefinirse para permitir el apoyo mutuo entre las fuentes de energía, la planificación dentro de los campus y el suministro de corriente continua a los edificios. Esto creará un nuevo sistema eléctrico basado en la conexión directa a la energía verde y en microrredes activas, lo que garantizará un suministro eléctrico fiable y estable para los AIDC a escala de GW.

Lin Hai, director general del Centro de Computación Inteligente del Grupo Empresarial SenseCore de SenseTime, explicó en la cumbre la evolución de la eficiencia de la computación inteligente de SenseTime, desde el PUE hasta el TPW. SenseCore está impulsando la transformación de los centros de datos (IDC), pasando de una gestión de la eficiencia energética centrada en la eficacia en el uso de la energía (PUE) a una gestión integral de la eficiencia centrada en los tokens por vatio, lo que vincula directamente el consumo eléctrico con la producción de tokens, abarcando toda la cadena, desde las centrales eléctricas y las redes de distribución hasta los servicios de racks de los centros de datos, los servicios informáticos en la nube y los servicios de modelos. Es un indicador que refleja la esencia de la producción de IA. Gracias a una optimización integral, SenseCore ha mejorado el TPW en un 80 %.

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En HUAWEI CONNECT 2026, Huawei presentó su solución de AIDC interactiva con la red eléctrica y su solución integral de inferencia de IA, con el fin de crear una base informática altamente fiable, eficiente desde el punto de vista energético y de rápida implementación para la infraestructura de clústeres de IA.

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FUENTE Huawei