3-0. El Milan se sacude la derrota europea ante el Lecce

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Roma, 20 sep (EFE).- El Milan recuperó este domingo la senda de la victoria con un contundente 3-0 ante el Lecce, en un partido que dominó de principio a fin y que resolvió con goles de Christian Pulisic, Adrien Rabiot y Diego Moreira, cuatro días después del frustrado estreno europeo ante el Benfica.

El equipo de Rúben Amorim rompió finalmente una maldición que lo había perseguido durante este inicio de temporada. En sus cinco partidos anteriores, no había conseguido marcar en la primera mitad. Además, llegó con el lastre de haber perdido 0-2 en su estreno en la Liga Europa contra el equipo portugués.

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Quien sigue en el foco por un desempeño lejos de lo esperado es Gonçalo Ramos, que solo marcó un gol, ante el Venezia, y que este domingo volvió a pasar inadvertido.

El Milan se adelantó en el minuto 14 por medio de Pulisic, que regresaba al once titular. El estadounidense aprovechó un pase en profundidad de Strahinja Pavlovic, controló con el pie derecho y, tras ganar la espalda a la defensa, definió con la izquierda ante la salida de Wladimiro Falcone.

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El conjunto de Amorim había dominado la posesión desde el inicio, aunque sin traducir ese control en demasiadas ocasiones durante la primera parte. Pulisic fue el principal argumento ofensivo del Milan durante unos 45 minutos de ritmo más bien lento.

El Lecce, replegado y sin argumentos, fue incapaz siquiera de inquietar a los 'rossoneri', quienes ampliaron su ventaja en el minuto 61. Adrien Rabiot culminó una buena combinación colectiva, con varios pases de primeras, y batió a Falcone con un disparo de zurda al primer palo. El tanto dio todavía más tranquilidad a un Milan que ya tenía el partido bajo control.

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Diego Moreira, recién incorporado al terreno de juego, aprovechó un error defensivo para robar el balón a Danilo Veiga, avanzar hacia el área y superar a Falcone en el minuto 74 para establecer el 3-0.

El Milan selló al final los tres puntos tras resolver con oficio y con autoridad un partido que controló de principio a fin. La victoria permitió al conjunto de Amorim celebrar con un triunfo el centenario de San Siro, un día después de que el estadio cumpliera cien años, y situarse quinto en la clasificación.

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-- Ficha técnica

3 - Milan: Maignan; Gila, De Winter, Pavlovic; Chukwueze (Camarda, m.89), Modric (Musah, m.76), Rabiot, Estupinan (Bartesaghi, m.76); Pulisic (Loftus-Cheek, m.70), Saelemaekers (Moreira, m.70); Ramos.

Entrenador: Rúben Amorim.

0 - Lecce: Falcone; Veiga, Siebert, Gaspar, Gallo; Coulibaly, Ilic (Kaba, m.70), Maleh (Ngom, m.70); Pierotti (Ndri, m.82), Stulic (Esteban, m.46), Monteiro (Fatah, m.70).

Entrenador: Eusebio Di Francesco.

Goles: 1-0, m.14: Pulisic. 2-0, m.61: Rabiot. 3-0, m.73: Moreira.

Árbitro: Federico La Penna. Mostró tarjeta amarilla a Veiga (m.58) por parte del Lecce.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la quinta jornada de la Serie A disputado en el Estadio Giuseppe Meazza (San Siro) de Milán (norte de Italia). Se guardó un minuto de silencio en homenaje a Sandro Mazzola, leyenda del Inter de Milan fallecido el sábado a los 83 años.

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