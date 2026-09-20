España, campeona del mundo en silla de ruedas por primera vez en su historia

20/09/2026 España, campeona del mundo en balonmano en silla de ruedas. EUROPA ESPAÑA DEPORTES RFEBM / X. SOLANAS

Guardar

La selección española de balonmano en silla de ruedas ha conquistado este domingo el IV Campeonato del Mundo de esta modalidad con equipos mixtos, disputado en Granollers (Barcelona), gracias a su victoria por 9-13, 17-5 y 5-6 en la final contra la selección de Japón.

Los pupilos de Óscar Perales dieron pronto un golpe sobre la mesa y eso minimizó al equipo nipón. Primero Agustín Alejos y más tarde Lorenzo Edjang guiaron con sus goles al conjunto español hacia ganar el primer set en el Palau d'Esports, pero la segunda manga mostró a un adversario arrollador y que aprovechó su aguante físico para empatar el encuentro.

PUBLICIDAD

La inercia favorable a Japón siguió al iniciar el tercer y definitivo set, pero España levantó al público cuando, con 3-0 en contra, hizo gala de pundonor para remontar, defender su ventaja con alma y, a la postre, conquistar el título mundialista por primera vez en toda su historia.