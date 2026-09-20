La CDU cae al 4,9 % y se queda fuera del parlamento de Mecklemburgo-Antepomerania

Guardar

Schwerin (Alemania), 20 sep (EFE).- La Unión Cristianodemócrata (CDU), partido del canciller Friedrich Merz, no tendrá grupo parlamentario en la cámara del estado federal de Mecklemburgo-Antepomerania, al recibir un 4,9 % de los votos, según las proyecciones de la votación de este domingo en esa región nororiental, en la que se impuso la ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD).

La CDU registró en esos comicios el peor resultado de su historia, al quedar por debajo de la barrera del 5 % necesario para lograr la representación en el parlamento regional, según las proyecciones realizadas en base a datos del recuento de votos elaborados por los institutos demoscópicos infratest dimap y Forschungsgruppen Wahlen.

PUBLICIDAD

El propio Merz había reaccionado poco después de publicarse los resultados de los sondeos a pie de urna según los cuales la CDU estaba apenas por encima del 5 % y calificó lo cosechado por su partido como "un desastre".

El candidato de la CDU en Mecklemburgo-Antepomerania, Daniel Peters, reconoció que los cristianodemócratas eran "los perdedores" de la velada electoral.

También se refirió a la posibilidad de que su partido dejara de estar representado en la cámara regional como algo "impensable" y había lamentado la "falta de viento a favor" desde Berlín, donde el Gobierno de Merz, el canciller más impopular de la historia, trata de lanzar reformas impopulares.

PUBLICIDAD

En Mecklemburgo-Antempomerania, un bastión del Partido Socialdemócrata de Alemania (SPD), que gobierna allí desde 1998, se impuso este domingo AfD, que consiguió alrededor de un 38 %.

El SPD de Manuela Schwesig, primera ministra regional, fue segunda fuerza con alrededor de un 35 %, por delante de La Izquierda (6,5 %) y Los Verdes (5,6 %). EFE